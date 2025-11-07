আলতাফ হোসেন চৌধুরী
শেখ মুজিব হত্যার সঙ্গে জিয়াউর রহমানকে জড়ানো ইতিহাস বিকৃতি
বিএনপির ভাইস-চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) আলতাফ হোসেন চৌধুরী বলেছেন, `শেখ মুজিব হত্যার সঙ্গে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে জড়ানো ইতিহাস বিকৃতি ছাড়া কিছু নয়।’
শুক্রবার (৭ নভেম্বর) সকালে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (পবিপ্রবি) টিএসসি কনফারেন্স রুমে আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন।
তিনি বলেন, ‘১৫ আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হওয়ার পর দেশে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। সে সময় মোস্তাক আহমেদ নতুন কেবিনেট গঠন করেন, যেখানে বেশিরভাগ ছিলেন আওয়ামী লীগের সাবেক মন্ত্রীরা। তখনো বিএনপির জন্ম হয়নি। কাজে সেই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে বিএনপি বা জিয়াউর রহমানকে জড়ানো ইতিহাস বিকৃতির শামিল।’
আলতাফ হোসেন চৌধুরী বলেন, ‘খালেদ মোশাররফের সামরিক অভ্যুত্থানের পর জিয়াউর রহমানকে গৃহবন্দি করেছিলেন। তবে মাত্র চারদিন পর ৭ নভেম্বর সিপাহী জনতার বিপ্লবে জিয়াউর রহমান মুক্ত হন। তিনি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে দেশকে সঠিক পথে পরিচালনা করতে শুরু করেন।’
তিনি বলেন, ‘জিয়াউর রহমান তখন কোনো রাজনীতিক ছিলেন না। সে সময় দেশে শাসন করত আওয়ামী লীগ, আর তাদের পৃষ্ঠপোষক ছিল ভারত। আওয়ামী লীগের অনেক নেতা তখন গোপনে জিয়াউর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। জিয়া ভালোভাবে জানতেন, আওয়ামী লীগ কখনো সেনাবাহিনীকে বিশ্বাস করে না। শেখ মুজিব ভারতের পরামর্শেই রক্ষী বাহিনী গঠন করেছিলেন।’
অনুষ্ঠানের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. কাজী রফিকুল ইসলাম, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর ও ইউট্যাব পবিপ্রবির সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর ড. এস. এম. হেমায়েত জাহান, জিয়া পরিষদ পবিপ্রবির সভাপতি আবুবকর সিদ্দিক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
মাহমুদ হাসান রায়হান/আরএইচ/জিকেএস