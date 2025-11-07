  2. দেশজুড়ে

মনোনয়ন নিয়ে সংঘর্ষের প্রস্তুতিকালে সেনাবাহিনীর অভিযান, আটক ৪

প্রকাশিত: ০৫:৪৩ পিএম, ০৭ নভেম্বর ২০২৫
মনোনয়ন নিয়ে সংঘর্ষের প্রস্তুতিকালে সেনাবাহিনীর অভিযান, আটক ৪

সাতক্ষীরার কালিগঞ্জে বিএনপি মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী ও মনোনয়ন বঞ্চিত প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে সম্ভাব্য সংঘর্ষের আশঙ্কায় সেনাবাহিনীর অভিযানে চারজনকে আটক করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) বিকেলে কালিগঞ্জ উপজেলার ফুলতলা এলাকায় সংঘর্ষের প্রস্তুতিকালে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে কালিগঞ্জ আর্মি ক্যাম্পের বিশেষ টহল দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে।

সেনা সদস্যদের উপস্থিতি টের পেয়ে নাশকতাকারীরা গুলতি, লোহার বল, লাঠিসোঁটা, ইটপাটকেল ও দেশীয় অস্ত্র নদীতে ফেলে পালানোর চেষ্টা করে। পরে সেনাবাহিনী চারজনকে আটক করে ও চারটি গাড়ি, একটি মিনি ট্রাক ও তিনটি পিকআপসহ স্থানীয় পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে।

অভিযান চলাকালে ঘটনাস্থল থেকে লাঠি, ইটপাটকেল, গুলতি, লোহার পাইপ ও ধারালো লোহার টুকরা জব্দ করা হয়।

সেনাবাহিনীর কালিগঞ্জ ক্যাম্প সূত্রে জানা গেছে, সতর্ক নজরদারি ও দ্রুত পদক্ষেপের ফলে এলাকায় সম্ভাব্য এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ এড়ানো সম্ভব হয়েছে।

