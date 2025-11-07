  2. দেশজুড়ে

খুলনার আওয়ামী লীগ নেতা কাজী ফয়েজ মাহমুদ গ্রেফতার

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৫:৫১ পিএম, ০৭ নভেম্বর ২০২৫
খালিশপুর থানা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি কাজী ফয়েজ মাহমুদ

খুলনায় জুলাই গণঅভ্যুত্থানে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা, জমি দখল, চাঁদাবাজিসহ একাধিক ঘটনায় অভিযুক্ত আওয়ামী লীগ নেতা কাজী ফয়েজ মাহমুদকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

শুক্রবার (৭ নভেম্বর) দিনগত রাতে রাজধানীর বসুন্ধরা থেকে তাকে গ্রেফতার করে খুলনা গোয়েন্দা পুলিশ। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের ওসি তৈমুর ইসলাম।

গ্রেফতার কাজী ফয়েজ মাহমুদ খালিশপুর থানা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি।

পুলিশের একটি সূত্র জানায়, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে রাজধানীর বসুন্ধরায় এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার হয়। তার বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলনে হামলা, মানুষের জমি দখল, চাঁদাবাজিসহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে। ৫ আগস্টের পরও বিভিন্ন সময়ে তিনি আওয়ামী লীগের মিছিল করার চেষ্টাও করেছে। খালিশপুরে মাদক ব্যবসার বড় একটি সিন্ডিকেট তার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। আওয়ামী লীগের পালিয়ে থাকা ক্যাডারদের দিয়ে তিনি মাদক কারবারি পরিচালনা করছিল।

খুলনার লবণচরা থানার একটি অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, মামুন হোসেন নামে একজন ব্যক্তির জমি ২০২৩ সালে তার পরিবারকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে লিখে নিয়েছে কাজী ফয়েজের লোক জালাল উদ্দিন আহমেদ ও তার ভাই শফিক।

খুলনা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের ওসি তৈমুর ইসলাম বলেন, কাজী ফয়েজকে আমরা গত কয়েকদিন ধরে খুঁজছিলাম। গোয়েন্দা সংবাদ মারফত জানতে পারলাম তিনি ঢাকার বসুন্ধরায় অবস্থান করছে। এমন সংবাদ পেয়ে বসুন্ধরায় ভাড়া করা বাসা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। তার বিরুদ্ধে খুলনার খালিশপুর থানায় নাশকতাসহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে।

