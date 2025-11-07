অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে আটক ৩ বাংলাদেশিকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর

অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে আটক ৩ বাংলাদেশিকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর
কুড়িগ্রামের সীমান্ত দিয়ে অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে একই পরিবারের তিন বাংলাদেশি নারী-পুরুষকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।
শুক্রবার (৭ নভেম্বর) সকালে বিজিবি অবৈধ অনুপ্রবেশ আইনে মামলা দায়ের করে ওই তিন নারী-পুরুষকে ফুলবাড়ী থানায় সোপর্দ করেছে।
হস্তান্তর করা তিন বাংলাদেশি হলেন, উপজেলার কাশিপুর ইউনিয়নের উত্তর কাশিপুর গ্রামের মৃত আব্দুল বারেকের স্ত্রী বাহাতন বেওয়া (৪৮) তার মেয়ে একই ইউনিয়নের ঘুঘুরহাট গ্রামের রেজাউল ইসলামের স্ত্রী বানেছা বেগম (৩৫) এবং নাতি আলী হক (১৭)।
বিজিবি জানায়, তারা কয়েক বছর আগে কাজের সন্ধানে ভারতের দিল্লিতে যান। সেখান থেকে সীমান্তের দালালদের মাধ্যমে চোরাই পথে ফেরত আসার সময় বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ভারতীয় বিএসএফের হাতে আটক হন তারা। পরে বালাতাড়ি সীমান্তের আন্তর্জাতিক মেইন পিলার ৯৩২ এর দুই এসের পাশ দিয়ে ভারতীয় বিএসএফ তাদেরকে লালমনিরহাট ১৫ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধীন বালারহাট বিজিবি ক্যাম্পে হস্তান্তর করে। ফেরত নিয়ে বিজিবি বাদী হয়ে অবৈধ অনুপ্রবেশ আইনে একটি মামলা দায়ের করে। শুক্রবার সকালে তাদেরকে ফুলবাড়ী থানায় সোপর্দ করে। বর্তমানে তারা ফুলবাড়ী থানা হেফাজতে রয়েছেন।
ফুলবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শওকত আলী সরকার জানান, শুক্রবার সকালে বিজিবি পাসপোর্ট আইনে মামলা দায়ের করে তিনজনকে থানায় সোপর্দ করেছে। তাদেরকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
রোকনুজ্জামান মানু/কেএইচকে/এএসএম