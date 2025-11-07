  2. দেশজুড়ে

সিরাজগঞ্জে নদীতে জাল ফেলা নিয়ে মারামারি, জেলের মৃত্যু

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি সিরাজগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৮:৫১ পিএম, ০৭ নভেম্বর ২০২৫
সিরাজগঞ্জে নদীতে জাল ফেলা নিয়ে মারামারি, জেলের মৃত্যু

সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে নদীতে জাল ফেলা নিয়ে দ্বন্দ্বের জেরে প্রতিপক্ষের মারধরে তেঁতুল হাওলদার (৬০) নামে এক জেলের মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। শুক্রবার (৭ নভেম্বর) ভোর রাতে উপজেলার গোহালা নদীতে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত তেঁতুল হাওলদার ওই উপজেলার পোতাজিয়া ইউনিয়নের রাঁউতারা হাওলাদার পাড়ার বাসিন্দা।

নিহতের ছেলে আকাশ হাওলদার জানায়, রাতে নদীতে একই জায়গায় জাল ফেলতে গিয়ে প্রতিবেশী হরেন, প্রবাস ও রিপন হাওলাদারের সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি হয়। পরে তর্কাতর্কির এক পর্যায়ে তারা সংঘবদ্ধভাবে বাবাকে বেধড়ক মারপিট করে মাথা ফাটিয়ে দেয়। এতে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়ে বাবা গুরুতর আহত হয়। পরে স্থানীয়রা উদ্ধার করে প্রথমে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ভর্তি করেন। এরপর সেখানে আরও অবনতি হওয়ায় দুপুর ১২টার দিকে শহীদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।

তবে এ ঘটনায় অভিযুক্তরা পালাতক থাকায় তাদের বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।

শাহজাদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আছলাম আলী এ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, বিষয়টি জানার পর ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছিল। এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।

এম এ মালেক/কেএইচকে/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।