রাজশাহীতে ট্রাকের সঙ্গে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে তিন বন্ধু নিহত

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৯:১৫ পিএম, ০৭ নভেম্বর ২০২৫
রাজশাহীর চারঘাট উপজেলায় ট্রাকের সঙ্গে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে তিন যুবক নিহত হয়েছেন। শুক্রবার (৭ নভেম্বর) সন্ধ্যায় উপজেলার শিবপুর এলাকায় চারঘাট-লালপুর মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

চারঘাট মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

নিহতরা হলেন- চামতা গ্রামের মোহাম্মদ আলী তুহিন (২৫), মারুফ ইসলাম জয় (১৮) ও শিবপুর এলাকার মো. শিমুল (২৫)।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে ওসি জানান, শুক্রবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে বানেশ্বর এলাকা থেকে মোটরসাইকেলে চারঘাটের দিকে যাচ্ছিলেন তিন বন্ধু। পথে শিবপুর এলাকার একটি পেট্রোল পাম্পের সামনে পৌঁছালে তারা একটি অ্যাম্বুলেন্সকে ওভারটেক করতে গিয়ে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। এতে ঘটনাস্থলেই তিনজনই মারা যান।

ওসি আরো জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। দুর্ঘটনার পর ট্রাকের চালক ও সহকারী পালিয়ে যান। এই ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।

