সীতাকুণ্ড উপজেলা বিএনপির আহ্বায়কসহ ৩ নেতার পদ স্থগিত

সীতাকুণ্ড উপজেলা বিএনপির আহ্বায়কসহ ৩ নেতার পদ স্থগিত
মনোনয়ন নিয়ে অসন্তোষ থেকে বিক্ষোভ করায় সীতাকুণ্ড উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমল কদরসহ স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদলের তিনজনের পদ স্থগিত করা করা হয়েছে।
শুক্রবার (৭ নভেম্বর) বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিবৃতিতে বলা হয়, দলীয় নীতি ও সংগঠন পরিপন্থি অনৈতিক কার্যকলাপের জন্য চট্টগ্রাম উত্তর জেলাধীন সীতাকুণ্ড উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমল কদর, চট্টগ্রাম উত্তর জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সভাপতি মো. মোরছালিন ও সীতাকুণ্ড উপজেলা ছাত্রদলের সদস্যসচিব কোরবান আলী সাহেদের প্রাথমিক সদস্য পদসহ দলীয় সকল পর্যায়ের পদ স্থগিত করা হয়েছে।
জানা গেছে, গত ৩ নভেম্বর চট্টগ্রাম-৪ আসনে চট্টগ্রাম উত্তর জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম-আহ্বায়ক কাজী সালাহ উদ্দিনকে বিএনপির প্রার্থী ঘোষণা করা হয়। তাকে মনোনয়ন দেওয়ায় দলের সাবেক কেন্দ্রীয় যুগ্ম মহাসচিব লায়ন আসলাম চৌধুরীর সমর্থকরা মনোনয়ন প্রত্যাহারের দাবিতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ও রেলপথ অবরোধ করেছে। ওইদিন থেকে আসলাম চৌধুরীর সমর্থনে লাগাতার কর্মসূচি পালন করে আসছে। এসব কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দিয়েছেন এই তিন নেতা।
এম মাঈন উদ্দিন/এমএন