চুয়াডাঙ্গায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে স্কুলছাত্রের মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে স্কুলছাত্রের মৃত্যু
চুয়াডাঙ্গা সদরে ফ্যানের সংযোগ দেওয়ার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে সজিব উদ্দিন (১৩) নামের পঞ্চম শ্রেণির এক স্কুলছাত্রের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে।
শুক্রবার (৭ নভেম্বর) সন্ধ্যায় উপজেলার সুবদিয়া গ্রামে নিজ ঘরে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত সজিব চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার পদ্মবিলা ইউনিয়নের সুবদিয়া গ্রামের কাছারীপাড়ার কৃষক আলম হোসেনের ছোট ছেলে। সে স্থানীয় সুবদিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণিতে পড়তো। দুই ভাইয়ের মধ্যে সজিব ছোট ছিল।
পরিবারের সদস্যরা জানান, শুক্রবার সন্ধ্যার ঠিক আগ মুহূর্তে নিজ ঘরে ফ্যানের সংযোগ দিতে গিয়ে হঠাৎই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় সজিব। তখন তার মা বাড়ির বাইরে কাজ করছিলেন। কিছুক্ষণ পর ঘরে ফিরে আহত অবস্থায় মেঝেতে ছেলেকে পড়ে থাকতে দেখেন। এরপরই পরিবারের সদস্যরা দ্রুত উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নেওয়ার পথেই মৃত্যু হয়।
চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ডা. আল ইমরান জুয়েল বলেন, শিশুটি হাসপাতালে আনার আগেই মারা গেছে। পরিবার জানিয়েছে, সে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েছিল।
চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খালেদুর রহমান বলেন, বিদ্যুৎস্পৃষ্টে স্কুলছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। এ বিষয়ে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
