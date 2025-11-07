  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ১১:০৭ পিএম, ০৭ নভেম্বর ২০২৫
নির্বাচন নিয়ে যারা সংশয় ছড়াচ্ছেন তারা স্বৈরাচারের দোসর
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, দেশে নির্বাচনি জোয়ার চলছে। প্রার্থীরা ভোটারদের বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন, ভোট চাইছেন, মিছিল হচ্ছে। নির্বাচন নিয়ে কোনো উদ্বেগ-সংশয় নেই। যারা সংশয় ছড়াচ্ছেন তারা স্বৈরাচারের দোসর।

 

শুক্রবার (৭ নভেম্বর) সন্ধ্যায় ময়মনসিংহ নগরীর কলেজ রোডে নাগরিক সমাজ ও সিটি ডিফেন্স পার্টি আয়োজিত নাগরিক সংবর্ধনা শেষে গণমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি এসব কথা বলেন।

শফিকুল আলম বলেন, ‌‘ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধেই নির্বাচন হবে। এ নিয়ে কোনো সংশয় নেই। রাজনৈতিক দলগুলো গণভোট নিয়ে দ্রুত একটা সিদ্ধান্তে এলে আমরা আরও দ্রুত ও সুন্দরভাবে নির্বাচনের কাজটা করতে পারবো।’

নাগরিক সংবর্ধনায় স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ও সিটি ডিফেন্স পার্টির কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

প্রেস সচিব শফিকুল আলম সংবর্ধনাস্থলে পৌঁছালে সিটি ডিফেন্স পার্টি ও নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে ফুল দিয়ে তাকে বরণ করে নেওয়া হয়। পরে নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে প্রেস সচিবকে ক্রেস্ট দেওয়া হয়।

