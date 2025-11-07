  2. দেশজুড়ে

এনসিপি আজ সারাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে: মুজাহিদুল ইসলাম

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি পটুয়াখালী
প্রকাশিত: ১১:৩৯ পিএম, ০৭ নভেম্বর ২০২৫
এনসিপি আজ সারাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে: মুজাহিদুল ইসলাম
পটুয়াখালীর বাউফলে এক সভায় বক্তব্য রাখেন মুজাহিদুল ইসলাম শাহিন

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) বরিশাল বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম শাহিন বলেছেন, এনসিপি আজ সারাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। দলটির নেতৃত্বে রয়েছে তরুণ প্রজন্ম, যারা দেশকে নতুনভাবে গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর।

শুক্রবার (৭ নভেম্বর) বিকেল ৪টার দিকে পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার বাউফল সদর ইউনিয়নের পূর্ব বিলবিলাস সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক সভায় তিনি এ কথা বলেন।

মুজাহিদুল ইসলাম বলেন, ‌‘অনেকে প্রশ্ন করেন, এত অল্প বয়সে এমপি হওয়া সম্ভব কি-না? আমি বলি জনগণ যদি চায়, তাহলে অবশ্যই সম্ভব। বাউফলের সাবেক এমপি আ স ম ফিরোজ মাত্র ২৭ বছর বয়সে সংসদ সদস্য (এমপি) হয়েছিলেন। ১৯৭৩ সালেও বাউফলে আমার চেয়ে কম বয়সী একজনকে জনগণ এমপি বানিয়েছিল।’

তিনি বলেন, ‘আমাদের ব্যক্তিগত কোনো চাওয়া-পাওয়া নেই। আমরা বাউফলের মানুষের সেবা করতে চাই। বিদেশে বাড়ি করা বা বিলাসী জীবনের পেছনে ছুটতে চাই না। যাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ নেই, তাদের নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে যাবে।’

‘হযরত উমর (রা.) খলিফা হওয়ার পর বলেছিলেন, আমার শাসনামলে যদি একটি কুকুরও না খেয়ে মারা যায়, তাহলে কিয়ামতের দিন আমাকেই জবাব দিতে হবে। আমরা হয়তো তার মতো হতে পারবো না, কিন্তু তার আদর্শ অনুসরণ করার চেষ্টা করি। আল্লাহ যেন আমাদের সেই দায়িত্ব পালনের সুযোগ দেন’, যোগ করেন এনসিপির এই নেতা।

মাহমুদ হাসান রায়হান/এসআর

 

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।