প্রকাশিত: ১১:৩৬ এএম, ০৮ নভেম্বর ২০২৫
অবশেষে খালে ধরা পড়লো বিশাল সেই কুমির

মানিকগঞ্জে পদ্মার শাখা নদী থেকে বের হওয়া একটি খাল থেকে অবশেষে ধরা পড়েছে বিশালাকৃতির একটি কুমির।

শুক্রবার (৭ নভেম্বর) রাতে সদর উপজেলার হাটিপাড়া ইউনিয়নের চৌকিঘাটা এলাকায় স্থানীয়দের পাতা বিশেষ ফাঁদে ধরা পড়ে প্রায় ১৩ ফুট লম্বা এই বিরল প্রাণীটি। কুমিরটি দেখতে রাতেই সেখানে ভিড় করেন শত শত উৎসুক মানুষ।

স্থানীয়রা জানান, গত এক মাস ধরে সদর উপজেলার হাটিপাড়া ও হরিরামপুর এলাকার খালটিতে কুমিরটির দেখা মিলছিল। এতে মানুষ আতঙ্কে ছিলেন এবং অনেকে খালে নামা বন্ধ করে দেন। একইসঙ্গে কুমিরের উপস্থিতি স্থানীয়দের মধ্যে প্রবল কৌতূহলও সৃষ্টি করে।

শুক্রবার সকাল থেকেই সেখানে কুমিরটিকে দেখতে পান স্থানীয়রা। পরে কৌশলে ফাঁদ পেতে প্রাণীটিকে আটক করেন। ধরা পড়ার পর কুমিরটির মুখ বেঁধে নিরাপদে রাখা হয় এবং তাৎক্ষণিকভাবে স্থানীয় বন বিভাগকে খবর দেওয়া হয়।

প্রকৃতি ও বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পদ্মার এই অংশে কুমিরের উপস্থিতি অত্যন্ত বিরল একটি ঘটনা। তাদের ধারণা, কুমিরটি হয়ত মূল পদ্মা নদী বা আশপাশের কোনো জলাশয় থেকে ভেসে এসেছে।

হরিরামপুর উপজেলা বন কর্মকর্তা শরিফুল ইসলাম জাগো নিউজকে বলেন, স্থানীয়দের মাধ্যমে কুমির আটকের খবর পেয়েছি। আমি এখন ঘটনাস্থলে আছি। ঢাকা থেকে একটা টিম আসছে। তারা এলেই পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

