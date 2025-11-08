টঙ্গীর মিলগেটে তুলার গোডাউনে ভয়াবহ আগুন

টঙ্গীর মিলগেটে তুলার গোডাউনে ভয়াবহ আগুন
টঙ্গীর মিলগেটে তুলার গোডাউনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। শনিবার (৮ নভেম্বর) সকাল ১০টার দিকে লাগা আগুনে একের পর এক দোকান, কারখানার ও স্থাপনা পুড়ে যাচ্ছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের ছয়টি ইউনিট। কীভাবে আগুন লেগেছে তাৎক্ষণিক ফায়ার সার্ভিস বা স্থানীয়রা বলতে পারেননি।
জানা যায়, আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গে নেভাতে ব্যর্থ হয়ে টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসে খবর দেওয়া হয়, ততক্ষণে আগুনের লেলিহান শিখা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। খবর দেওয়া হয় পার্শ্ববর্তী ফায়ার সার্ভিস স্টেশনে। ৬টি ফায়ার ইউনিট আগুন নেভানোর চেষ্টা করলেও থাকলেও দুপুর ১টায় পর্যন্ত আগুন নিয়ন্ত্রণে আসেনি।
টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার মো. শাহিন জানান, আগুনের ভয়াবহতা খুব তীব্র আকার ধারণ করেছে। আগুনে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে। ফায়ার ফাইটারদের সহায়তায় আপ্রাণ চেষ্টা চালানো হচ্ছে আগুন নেভাতে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত বেলা দেড়টার দিকে আগুন কিছুটা নিয়ন্ত্রণে এসেছে বলে জানিয়েছেন ফায়ার সার্ভিসের ওই কর্মকর্তা।
মো. আমিনুল ইসলাম/এমএন/জিকেএস