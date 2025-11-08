  2. দেশজুড়ে

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি মিরসরাই (চট্টগ্রাম)
প্রকাশিত: ০৩:২৫ পিএম, ০৮ নভেম্বর ২০২৫
সীতাকুণ্ডে ১১ ঘণ্টায়ও উদ্ধার হয়নি ট্রেনের লাইনচ্যুত বগি

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপজেলার শেখপাড়া এলাকায় মালবাহী ট্রেনের বগি লাইনচ্যুত হওয়ার ১১ ঘণ্টায় পার হলেও এখনও উদ্ধার করা হয়নি। শনিবার (৮ নভেম্বর) দিবাগত রাত ৪টার দিকে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকাগামী মালবাহী ট্রেন শেখপাড়া এলাকায় পৌঁছালে ট্রেনের তিনটি বগি লাইনচ্যুত হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ঢাকাগামী ট্রেনটি সীতাকুণ্ড রেলস্টেশন থেকে শেখপাড়া রেল ক্রসিংয়ের মধ্যবর্তী অংশে দুইটি কন্টেইনার এবং একটি বগি ফেলেই চলে যায়। এর মধ্যে একটি কন্টেইনার রেললাইনের বাইরে চলে যায়।

দুর্ঘটনার কারণে রেললাইনে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ট্রেনের মূল অংশ পরে বড়তাকিয়া রেলস্টেশনে গিয়ে থামে। তবে এ ঘটনায় কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

সীতাকুণ্ড রেলওয়ে স্টেশনের পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ আশরাফ সিদ্দিক বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে রেলওয়ের কর্মকর্তারা পৌঁছেছেন। দুর্ঘটনাকবলিত ট্রেনটি উদ্ধার কাজ চলছে। এ সময় বিকল্প লাইনে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক।

