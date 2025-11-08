টঙ্গীর ঝুট গুদামে অগ্নিনির্বাপণের ব্যবস্থা ছিল না: ফায়ার সার্ভিস

টঙ্গীর ঝুট গুদামে অগ্নিনির্বাপণের ব্যবস্থা ছিল না: ফায়ার সার্ভিস
টঙ্গীর মিলগেটে ঝুট গুদামে লাগা আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। এ ঘটনায় ৭টি গুদাম পুড়ে গেছে। তবে এখানে অগ্নিনির্বাপণের কোনো ব্যবস্থা ছিল না বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস।
শনিবার (৮ নভেম্বর) সকাল ১০টার দিকে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। পরে ফায়ার সার্ভিসের ৬টি ইউনিট সাড়ে তিন ঘণ্টার চেষ্টায় বেলা দেড়টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন অফিসার মো. শাহিন বলেন, আগুন লাগার খবর পেয়ে টঙ্গী, গাজীপুর ও উত্তরা থেকে ছয়টি ইউনিট ঘটনাস্থলে এসে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। এর আগে আগুনে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়রা আগুন নেভাতে ব্যর্থ হয়ে ফায়ার সার্ভিসে খবর দেয়।
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ঢাকার সহকারি পরিচালক কাজী নজমুজ্জামান জানান, ঝুটের গুদামগুলোতে অগ্নিনির্বাপণের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। এ এলাকায় অগ্নিকাণ্ড বিষয়ে সবাকে সতর্ক করে ঝুটগুদামের মালিকদের ফায়ার লাইসেন্স নেওয়া কথা বলা হয়েছিল এবং যে কোনো অগ্নিকাণ্ডের প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসেবে পানির ব্যবস্থা রাখার জন্য বলা হয়। কিন্তু তারা এর কিছুই মানেনি।
তিনি বলেন, সামনে শুষ্ক মৌসুম, এসময় আগুন লাগার প্রবণতা বেশি থাকে। সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। টঙ্গী মিলগেইট এলাকায় ঝুটেগুদামে কিভাবে আগুন লাগলো এবং এর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কেমন সেটা তদন্ত সাপেক্ষে জানা যাবে।
মো. আমিনুল ইসলাম/এনএইচআর/জিকেএস