শান্তিপূর্ণ উপায়ে রাজনৈতিক সহাবস্থান চাই: খায়ের ভূঁইয়া

শান্তিপূর্ণ উপায়ে রাজনৈতিক সহাবস্থান চাই: খায়ের ভূঁইয়া
বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার উপদেষ্টা আবুল খায়ের ভূঁইয়া বলেছেন, আমরা শান্তিপূর্ণ উপায়ে রাজনৈতিক সহাবস্থান চাই।
শনিবার (৮ নভেম্বর) সন্ধ্যায় লক্ষ্মীপুরে ৭ নভেম্বর বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে আয়োজিত গণসংহতি সমাবেশে তিনি এ কথা বলেন। সদর (পশ্চিম) উপজেলা বিএনপি ব্যানারে দালাল বাজার ডিগ্রি কলেজ মাঠে এ আয়োজন করা হয়।
আবুল খায়ের ভূঁইয়া বলেন, আমরা শান্তিপূর্ণ ভোটের জন্য রাজনীতি করেছি। হাসিনা ফ্যাসিস্ট খালেদা জিয়াকে বিনা অপরাধে বিনা কারাণে দীর্ঘদিন কারান্তরীণ করে স্লোপয়েজনিংয়ে হত্যার চেষ্টা করেছিল। তারেক রহমানের ওপর নির্যাতন করা হয়েছে। তাকেও হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে। আল্লাহর অশেষ রহমতে তিনি বেঁচে গেছেন।
তিনি বলেন, জনগণ আমাদের সঙ্গে আছে। যত ষড়যন্ত্র চক্রান্ত করা হোক না কেন, এদেশের মা বোনেরাসহ সবই ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। আগামী ফেব্রুয়ারিতে যে নির্বাচন হবে, সেই নির্বাচনে প্রত্যেক নাগরিক ভোট কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য উদগ্রীব। যারা চক্রান্ত ষড়যন্ত্র করে নির্বাচনকে বানচাল করার চেষ্টা করছেন, নির্বাচনকে ভণ্ডল করার জন্য চেষ্টা করছেন। তাদের এই চেষ্টা কখনো সফল হবে না।
তিনি আরও বলেন, একটি বিশেষ মহল নির্বাচন, আন্দোলন সংগ্রামের ফসল, জনগণের সঙ্গে ওয়াদা, শহীদের রক্তের সঙ্গে বিভিন্ন কৌশলে বেঈমানি করার চেষ্টা করছে।
সদর (পশ্চিম) উপজেলা বিএনপির মাহবুবুর রহমান খোকনের সভাপতিত্বে ও সাংগঠনিক সম্পাদক সাইদুর রহমান চৌধুরী ভুট্টোর সঞ্চালনায় এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য সচিব সাহাব উদ্দিন সাবু, যুগ্ম আহ্বায়ক হাছিবুর রহমান, রাজধানীর নিউ মার্কেট থানা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আনোয়ার হোসেন টিপু, রায়পুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি জেডএম নাজমুল ইসলাম মিঠু, রায়পুর পৌর বিএনপির সভাপতি এবিএম জিলানী ও জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি মনিরুল ইসলাম হাওলাদার প্রমুখ।
