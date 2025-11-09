শরীয়তপুর
যুব শক্তির কমিটি ঘোষণার পরই সদস্য সচিবের পদত্যাগের ঘোষণা
শরীয়তপুরে জাতীয় যুব শক্তির কমিটি ঘোষণার পরপরই পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন কমিটির সদস্য সচিব আমিন মোহাম্মদ জিতু। শনিবার (৮ নভেম্বর) রাতে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে পদত্যাগের ঘোষণা দেন তিনি।
জানা যায়, শনিবার রাতে জাতীয় যুব শক্তি শরীয়তপুর জেলা শাখায় এক বছরের জন্য ৪১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি ঘোষণা করা হয়। কমিটি অনুমোদন করেছেন সংগঠনটির কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট মো. তারিকুল ইসলাম ও সদস্য সচিব ডা. জাহেদুল ইসলাম। কমিটিতে কাওসার মৃধাকে আহ্বায়ক ও আমিন মোহাম্মদ জিতুকে সদস্য সচিব করা হয়।
এদিকে কমিটি ঘোষণার পরপরই নিজের ফেসবুক ওয়ালে পদত্যাগের স্ট্যাটাস দেন কমিটির সদস্য সচিব আমিন মোহাম্মদ জিতু। তিনি ওই স্ট্যাটাস লেখেন, ‘আমি, আমিন মোহাম্মদ জিতু, জাতীয় যুব শক্তি এনসিপির সদ্য ঘোষিত জেলা কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছি। তবে ব্যক্তিগত কিছু বিশেষ কারণে বর্তমানে আমি এই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে অসমর্থ। সংগঠনের কার্যক্রমে বিঘ্ন সৃষ্টি না হয় এবং দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন অব্যাহত রাখতে পারে এমন কাউকে সুযোগ দেওয়ার স্বার্থে আমি সদস্য সচিব পদ থেকে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি সংগঠনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবো এবং ভবিষ্যতেও সংগঠনের অগ্রযাত্রায় পাশে থাকার চেষ্টা করবো।’
আমিন মোহাম্মদ জিতু বলেন, ‘আগে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে ছিলাম। গতকাল জাতীয় যুব শক্তির জেলা কমিটিতে আমাকে সদস্য সচিব হিসেবে রাখা হয়েছে বলে কমিটি ঘোষণার পর জানতে পেরেছি। তবে আমার ব্যক্তিগত কারণে কমিটির পদ থেকে পদত্যাগ করেছি। লিখিত পদত্যাগপত্র যথা সময়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।’
বিষয়টি জানতে সদ্য ঘোষিত কমিটির আহ্বায়ক কাওসার মৃধাকে একাধিকবার ফোন দিলেও তিনি রিসিভ করেননি।
বিধান মজুমদার অনি/এফএ/এএসএম