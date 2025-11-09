সিলেট
যাবজ্জীবন সাজাভোগ করা দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধে ফের খুনের অভিযোগ
সিলেটের কানাইঘাটে যাবজ্জীবন সাজাভোগ করা দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধে এক ব্যক্তিকে খুনের অভিযোগ উঠেছে। শনিবার (৯ নভেম্বর) ভোর ৫টার দিকে উপজেলার লক্ষীপ্রসাদ পূর্ব ইউনিয়নের সীমান্তবর্তী বাখালছড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
খুন হওয়া ব্যক্তির নাম আব্দুল হান্নান (৫৫)। তিনি বাখালছড়া গ্রামের মৃত শফিকুল হকের ছেলে। হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় অভিযুক্তরা হলেন ডাউকেরগুল গ্রামের মৃত ফরমান সর্দারের ছেলে ফারুক আহমদ ও তার ভাই মঈন উদ্দিন।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শনিবার ভোরে ফারুক আহমদ ও তার ভাই মঈন উদ্দিনের নেতৃত্বে ৭-৮ জন বাখালছড়া গ্রামে আব্দুল হান্নানের বসত ঘরে হামলা চালান। এসময় তারা এলোপাতাড়ি পিটিয়ে ও কুপিয়ে গুরুতর আহত করেন আব্দুল হান্নানকে। পরে স্থানীয়রা আশঙ্কাজনক অবস্থায় আব্দুল হান্নানকে উদ্ধার করে কানাইঘাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
নিহতের স্ত্রী শিল্পী বেগম ও বড় ভাই আব্দুল মন্নানসহ পরিবারের লোকজনের অভিযোগ, আব্দুল হান্নান তার ছেলে শাহরিয়ার আহমদকে প্রবাসে পাঠানোর জন্য সম্প্রতি জমি বিক্রি করে ১০ লাখ টাকা ঘরে রাখেন। শনিবার ভোর ৫টার দিকে ঘরে রাখা টাকা লুটের উদ্দেশ্যে ডাউকেরগুল গ্রামের ফারুক আহমদ ও তার ভাই মঈন উদ্দিন তাদের সহযোগী ৭-৮ জনকে সঙ্গে নিয়ে বসত ঘরে প্রবেশ করেন। তারা আব্দুল হান্নানকে দেশীয় ধারালো অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে পিটিয়ে ও কুপিয়ে হত্যা করে ১০ লাখ টাকা টাকা লুট করে নিয়ে যায়।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বছর খানেক আগে জমিসংক্রান্ত বিরোধের মীমাংসা করতে গিয়ে আব্দুল হান্নানের লোকজনদের ফারুক আহমদের লোকজনের সংঘর্ষ হয়। এতে ফারুক আহমদ আহত হন। এ ঘটনার প্রতিশোধ নিতে হামলা চালিয়ে আব্দুল হান্নানকে হত্যা করেছেন ফারুক আহমদ ও তার ভাই মঈন উদ্দিন।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, একাধিক ডাকাতি ও হত্যা মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত ফারুক আহমদ ও তার ভাই মঈন উদ্দিন দীর্ঘ ২৫ বছর সাজাভোগের পর প্রায় ৩ বছর আগে কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে এলাকায় আসেন। এলাকায় আসার পর ফারুক আহমদ ফের বেশ কিছু অপরাধের সঙ্গে ফের জড়িয়ে পড়েন।
কানাইঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল আউয়াল বলেন, আব্দুল হান্নান হানাই হত্যাকাণ্ডের ঘটনার সংবাদ পাওয়ার পর পুলিশের একাধিক টিম জড়িতদের আটক করতে অভিযান অব্যাহত রেখেছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।
