  2. দেশজুড়ে

ফেনীর পরশুরাম সীমান্ত থেকে ৫ গরু নিয়ে গেছে বিএসএফ

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০২:১৫ পিএম, ০৯ নভেম্বর ২০২৫
ফেনীর পরশুরাম সীমান্ত থেকে বাংলাদেশিদের ৫টি গরু ধরে নিয়ে গেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। শনিবার (৮ নভেম্বর) বিকেল ৫টার দিকে উপজেলার মির্জানগর ইউনিয়নের রাঙ্গামাটিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশ থেকে গরুগুলো নিয়ে যায় বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ভারত সীমান্তের কাছে পশ্চিম রাঙ্গামাটিয়া গ্রামে প্রতিদিনের মতো গরুগুলো মাঠে রেখে যান কৃষকরা। সন্ধ্যার দিকে বাংলাদেশ সীমান্তের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে বিএসএফ গরুগুলো ধরে নিয়ে যায়। সন্ধ্যায় গরুগুলোকে কৃষকরা ঘরে আনতে গিয়ে দেখেন গরুগুলো সেখানে নেই। তারা বিষয়টি বিজিবির সুবার বাজার বিওপিতে জানান। বিজিবির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, সীমান্তের শূন্য রেখা অতিক্রম করায় গরুগুলোকে তারা ধরে নিয়ে গেছে বিএসএফ।

পশ্চিম রাঙ্গামটিয়া গ্রামের বাসিন্দা আবদুল মান্নান জানান, সন্ধ্যার দিকে গরুগুলোকে বিএসএফ ধরে নিয়ে যায়। এর মধ্যে মো. মোস্তফার ১টি, ইদু মিয়ার ২টি ও ডিএম সাহেবনগর গ্রামের জামাল উদ্দিনের ২টি গরু রয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একটি সূত্রের দাবি, হঠাৎ করে সীমান্তে গরু পাচারকারীরা সক্রিয় হয়েছে। গত কিছুদিন ধরে রাঙ্গামাটিয়া সীমান্ত দিয়ে ভারত থেকে গরু আনছে চোরাকারবারিরা।

বিজিবির ফেনী ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন জানান, সীমান্তের শূন্য রেখা অতিক্রম করায় বিএসএফ গরুগুলো আটক করে। গরুগুলো ফেরত আনতে বিজিবির পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হচ্ছে।

