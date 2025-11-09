লালমনিরহাট
বিএনপিতে যোগ দিলেন আ’লীগ-জাপা থেকে পদত্যাগ করা ৫৬ ইউপি সদস্য
আওয়ামী লীগ এবং জাতীয় পার্টি (জাপা) থেকে মাসখানেক আগে পদত্যাগ করা লালমনিরহাট সদর উপজেলার ৮টি ইউনিয়নের ৫৬ জন নির্বাচিত ইউপি সদস্য আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলে (বিএনপি) যোগ দিয়েছেন।
শনিবার (৮ নভেম্বর) রাতে লালমনিরহাট জেলা পরিষদ মিলনায়তনে (পুরাতন) আয়োজিত এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তারা বিএনপিতে নাম লেখান।
এর আগে গত ২০ অক্টোবর বিকেলে মহেন্দ্রনগর ইউনিয়ন পরিষদের হলরুমে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এই ইউপি সদস্যরা একযোগে জাপা ও আওয়ামী লীগ থেকে পদত্যাগ করার ঘোষণা দিয়েছিলেন। সেই ঘোষণার সূত্র ধরেই শনিবার রাতে তারা আনুষ্ঠানিকভাবে বিএনপিতে যোগ দিলেন।
যোগদান ও মতবিনিময় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক, সাবেক উপমন্ত্রী ও লালমনিরহাট জেলা বিএনপির সভাপতি অধ্যক্ষ আসাদুল হাবিব দুলু। অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষ আসাদুল হাবিব দুলু বিএনপিতে সদ্য যোগদানকারী প্রত্যেক ইউপি সদস্যকে দলের সদস্য কার্ড এবং দলীয় প্রতীক ‘ধানের শীষ’ সম্বলিত একটি করে ছাতা উপহার দেন।
এসময় তিনি নবাগত সদস্যদের স্বাগত জানিয়ে বলেন, আপনারা যারা আজ শহীদ জিয়ার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এবং দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার হাতকে শক্তিশালী করতে বিএনপিতে এসেছেন, আপনাদের এই সিদ্ধান্ত শুধু একটি রাজনৈতিক দলের পরিবর্তন নয়, বরং গণতন্ত্রের মুক্তির আন্দোলনে একটি নতুন দিগন্তের সূচনা করলো। আপনাদের এই যোগদান প্রমাণ করে যে দেশের মানুষ এখন পরিবর্তন চায়, তারা স্বাধীন ভোটাধিকার এবং গণতন্ত্রের মুক্তি চায়। বিএনপি সেই মুক্তির একমাত্র কাণ্ডারি।
মতবিনিময় অনুষ্ঠানের শুরুতে বিএনপিতে যোগদানকারী একাধিক ইউপি সদস্য বক্তব্য রাখেন। তারা আওয়ামী লীগের বিগত বছরগুলোর রাজনীতির সমালোচনা করে নিজেদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন।
ঘোষিত ৮৬ জন ইউপি সদস্যের বিএনপিতে যোগদানের কথা থাকলেও, এদিনের অনুষ্ঠানে ৫৬ জন ইউপি সদস্য উপস্থিত ছিলেন বলে আয়োজকরা জানান।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এ কে এম মমিনুল হক, এবিএম ফারুক সিদ্দিকী, সাইদুল ইসলাম পাটোয়ারী সাজু, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালামসহ সদর উপজেলার নয়টি ইউনিয়নের বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের বিপুলসংখ্যক নেতা-কর্মী।
মহসীন ইসলাম শাওন/এফএ/জেআইএম