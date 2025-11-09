  2. দেশজুড়ে

জনগণ জামায়াতকে তাদের মনে স্থান দিয়েছে: মুজিবুর রহমান

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি রাজশাহী
প্রকাশিত: ০৩:২৩ পিএম, ০৯ নভেম্বর ২০২৫
জনগণ জামায়াতকে তাদের মনে স্থান দিয়েছে: মুজিবুর রহমান

জামায়াতে ইসলামীকে দেশের জনগণ তাদের মনে স্থান দিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন দলটির নায়েবে আমির ও সাবেক এমপি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান।

রোববার (৯ নভেম্বর) দুপুরে রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযানের উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। জামায়াতে ইসলামীর গোদাগাড়ী পৌর শাখা এ পরিষ্কার অভিযানের আয়োজন করে।

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান বলেন, আমাদের এই পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম কোনো প্রচার বা লোক দেখানোর জন্য নয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাদের শিখিয়েছেন, আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করলে তবেই আল্লাহ তা কবুল করেন। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা ঈমানের অংশ, তাই সমাজকে পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্বও আমাদের।

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশে এখনো অনেক জায়গায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাব রয়েছে। বিদেশে রাস্তাঘাট ঝকঝকে থাকে, কিন্তু আমাদের দেশে মানুষ ইচ্ছেমতো ময়লা-আবর্জনা ফেলে দেয়, যা দুর্ঘটনা ও অসুস্থতার কারণ হয়। সমাজকে সুন্দর রাখতে জামায়াতে ইসলামী সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে, যার অংশ হলো এই পরিচ্ছন্নতা অভিযান।

জামায়াতে ইসলামীকে দেশের জনগণ তাদের মনে স্থান দিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন দলটির নায়েবে আমির ও সাবেক এমপি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

রাজশাহী-১ আসনে জামায়াত মনোনীত এই এমপি প্রার্থী আরও বলেন, আমরা আল্লাহর ওপর আশাবাদী, আশা করছি। অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় এবার আমাদের পরিবেশ পরিস্থিতি অনেক ভালো। মানুষের মধ্যে একটা ইলহাম মনে হয় আল্লাহই দিয়েছেন যে, সব দল দেখেছি কিন্তু জামায়াতকে দেখি নাই, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ দেখেছি, জাতীয়তাবাদ দেখেছি, মানুষের কোনো কল্যাণ তারা করতে পারেনি বরং বিভিন্ন ধরনের ক্ষতি করেছে। এজন্য সেখান থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা মনে করছি, ইনশাআল্লাহ বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীকে জনগণ এবার তাদের মনের কোণে স্থান দিয়েছে। আল্লাহ হয়ত বিজয় দান করতে পারেন।

তিনি বলেন, চূড়ান্ত ক্ষমতা আল্লাহর হাতে, তিনি যাকে ইচ্ছে বিজয়ী করেন, যাকে ইচ্ছে পরাজিত করেন, যাকে ইচ্ছে সম্মানিত করেন, যাকে ইচ্ছে অপমানিত করেন।

গোদাগাড়ী পৌর জামায়াতের আমির আনারুল ইসলাম বলেন, উপজেলা পরিষদ এলাকায় বিভিন্ন স্থানে আবর্জনা জমে থাকে। এ নিয়ে অনেকে অভিযোগ করলেও পরিষ্কার করার উদ্যোগ কেউ নেন না। তাই আমরা ভাবলাম, নিজেদের উদ্যোগেই পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালাবো। আজকের অভিযানে পৌরসভার প্রায় একশ কর্মী অংশ নিয়েছেন।

এসময় রাজশাহী জেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি অধ্যাপক কামরুজ্জামান, আদর্শ শিক্ষক ফেডারেশনের জেলা সভাপতি ড. মোহাম্মদ ওবায়দুল্লাহসহ দলটির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সাখাওয়াত হোসেন/এমএন/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।