ভৈরবে বেড়েছে ডেঙ্গুর প্রকোপ, একই পরিবারে আক্রান্ত ৬

ভৈরবে বেড়েছে ডেঙ্গুর প্রকোপ, একই পরিবারে আক্রান্ত ৬
কিশোরগঞ্জের ভৈরব শহরের ভৈরবপুর দক্ষিণপাড়া এলাকার বাসিন্দা রাজিয়া। তার চার ছেলেমেয়ে, নাতি ও তিনি নিজে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত। এক সপ্তাহ ধরে তারা বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন।
রাজিয়া খাতুন বলেন, ‘এখন আমাদের পরিবারে ডেঙ্গু আক্রান্তদের সেবা করার জন্য কেউ সুস্থ নেই। সেজন্য আজ সবাই হাসপাতাল ছেড়ে বাসায় চলে যাবো। সেখানেই সবাই একসঙ্গে থাকবো, যেন একজন আরেকজনকে সেবা করতে পারি।’
রোববার (৯ নভেম্বর) সকালে ভৈরব উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ডেঙ্গু মহিলা ওয়ার্ডে রাজিয়া খাতুনের সঙ্গে কথা হয়।
হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা। প্রতিদিন গড়ে অর্ধশতাধিক নারী, পুরুষ ও শিশু আক্রান্ত হচ্ছেন এই জ্বরে। এরই মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়েছে।
রোগীরা বলছেন, ডেঙ্গু প্রতিরোধে প্রশাসনের তেমন কার্যক্রম চোখে পড়ছে না। হাসপাতালেও ঠিকমতো সেবা মিলছে না। শুধু স্যালাইন আর নাপা দিয়ে চলছে ডেঙ্গু রোগীদের চিকিৎসা।
ভৈরবপুর উত্তরপাড়া এলাকার বাসিন্দা আব্বাস মিয়া। তার মেয়ে সুমি বেগম ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত। দুদিন আগে হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছেন। কিন্তু হাসপাতালে আসার পর চিকিৎসকের দেখা মেলেনি। নার্সরা স্যালাইন আর নাপা দিয়ে চিকিৎসা করছেন। অথচ মেয়ের অবস্থা দিন দিন অবনতির দিকে যাচ্ছে।
আব্বাস মিয়া বলেন, ‘আজ সকালে এক নার্স এসে বলেছেন, আপনার মেয়েকে কিশোরগঞ্জ হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। এভাবে যদি সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা হয়, তাহলে আমরা গরিব মানুষ কোথায় যাবো?’
হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার দুই থেকে তিনগুণ বেশি মানুষ ডেঙ্গু আক্রান্ত হচ্ছেন। ফলে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ডেঙ্গু রোগীদের জন্য খোলা হয়েছে নারী ও পুরুষের জন্য আলাদা দুটি ওয়ার্ড। তবে এডিস মশাবাহিত এ রোগে আতঙ্কিত না হয়ে সবাইকে সচেতন থাকার পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকরা।
ভৈরব উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও) ডা. মো.আবদুল করিম বলেন, এবার ডেঙ্গু আক্রান্তের হার বেশি। প্রতিদিনই রোগী ভর্তি হচ্ছেন। আমরা সাধ্যমতো সেবা দেওয়ার চেষ্টা করছি।
এ বিষয়ে ভৈরব পৌর প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শবনম শারমিন জানান, ডেঙ্গু প্রতিরোধে পৌরসভার পক্ষ থেকে সচেতনামূলক কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। প্রতিদিনই পৌর এলাকায় প্রতিটি ওয়ার্ডে জনসচেতনতা কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে।
রাজীবুল হাসান/এসআর/জেআইএম