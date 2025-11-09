নাটোরে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযানে গ্রেফতার ২০
নাটোরের লালপুরে পদ্মা নদী ও চরে অভিযান চালিয়ে ২০ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। শনিবার (৮ নভেম্বর) রাত ৯টা থেকে রোববার (৯ নভেম্বর) সকাল ৯টা পর্যন্ত এই অভিযান চালানো হয় বলে জানিয়েছেন নাটোরের পুলিশ সুপার তারিকুল ইসলাম।
পুলিশ জানায়, সম্প্রতি পদ্মার চরকেন্দ্রিক অপরাধ বেড়ে যাওয়ার অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছিল। এসব ঘটনার সঙ্গে জড়িত হিসেবে ‘কাকন বাহিনী’সহ কয়েকটি বাহিনীর নাম আসে। এই বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা কথায় কথায় গুলি করে, মানুষ হত্যা করে, চরের বালু ও ফসল লুট করে, অপহরণ ও চাঁদাবাজি করে।
সর্বশেষ গত ২৭ অক্টোবর চরে ফসল কাটাকে কেন্দ্র করে কাকনবাহিনীর গুলিতে তিন কৃষক নিহত হন। এ ঘটনায় বাহিনীর প্রধান হাসিনুজ্জামান কাকনসহ কয়েকজনের নামে কুষ্টিয়ার দৌলতপুর থানায় একটি মামলা হয়। রাজশাহী, নাটোর, পাবনা ও কুষ্টিয়ায় মোট ৬টি মামলা হয়েছে এই বাহিনীর সদস্যদের বিরুদ্ধে।
নাটোরের এসপি তারিকুল ইসলাম বলেন, পদ্মা নদীর নাটোরের অংশ চর জাজিরা, চর লালপুর এবং চর দিয়ার বাহাদুরপুরে অভিযান চালিয়ে ২০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এ সময় বিপুল দেশিয় অস্ত্র জব্দ করা হয়।
তিনি বলেন, অভিযানে জেলা পুলিশ, গোয়েন্দা পুলিশ, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, র ্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন এবং আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের প্রায় ৪০০ সদস্য অংশ নেয়। নাটোর ছাড়াও কুষ্টিয়া, রাজশাহী, পাবনার পুলিশ আলাদাভাবে কম্বাইন্ড অভিযান পরিচালনা করে। চরাঞ্চলে পুলিশের ১০টি টিম এবং নদীতে ১৪টি ট্রলার দিয়ে অভিযান চালানো হয়।
তারিকুল ইসলাম বলেন, গ্রেফতারদের মধ্যে দুইজন হ্যাকার, ৬ জন ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি, একজন সাজাপ্রাপ্ত আসামি, একজন হত্যা মামলার আসামি এবং দুইজন মাদক কারবারি রয়েছেন। গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ প্রক্রিয়াধীন।
