নিখোঁজের একদিন পর বিলে মিললো যুবকের মরদেহ

প্রকাশিত: ০৫:১৮ পিএম, ০৯ নভেম্বর ২০২৫
চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার গাইটঘাট এলাকায় বিলের পানির থেকে মুজাম্মেল হক (৩২) নামে এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

রোববার (৯ নভেম্বর) সকালে গাইটঘাট গ্রামের ফতুরগাড়ী মাঠের বিলের মধ্যে মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দেয়। পরে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে।

খবর পেয়ে সদর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

জানা গেছে, মুজাম্মেল হক চুয়াডাঙ্গা সদরের মাখালডাঙ্গা ইউনিয়নের দীননাথপুর গ্রামের সাইফুল ইসলামের ছেলে।

মুজাম্মেলের পরিবারের সদস্যরা জানায়, তিনি দীর্ঘদিন ধরে মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলেন। মাঝে মাঝে বাড়ি থেকে নিখোঁজ হতেন। শনিবার সন্ধ্যার পর থেকে তাকে পাওয়া যাচ্ছিল না। রোববার সকালে স্থানীয়রা বিলের পানিতে তার মরদেহ দেখতে পায়।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খালেদুর রহমান বলেন, নিখোঁজ হওয়ার পরদিন মুজাম্মেলের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন তিনি মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলেন। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। তদন্ত প্রক্রিয়া চলছে।

