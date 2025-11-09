তফসিলের আগে গণভোট করার কোনো বাস্তবতা নাই: নুর
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুর বলেছেন, ‘জাতীয় নির্বাচনের তফসিলের আগে গণভোট করার কোনো বাস্তবতা নাই। তবে জাতীয় নির্বাচন এবং গণভোট একই দিনে করা যায়।’
রোববার (৯ নভেম্বর) বিকেলে গাইবান্ধার সাদুল্যাপুর বহুমুখী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে গণঅধিকার পরিষদের জনসভা তিনি এসব কথা বলেন।
নুরুল হক নুর বলেন, ‘নির্বাচনকে সামনে রেখে সারাদেশে পরিপূর্ণ ইমেজের নেতৃবৃন্দদের খুঁজে বের করে জনপ্রতিনিধি হিসেবে আমরা মনোনীত করছি। এর অংশ হিসেবে গাইবান্ধা-৩ (সাদুল্লাপুর-পলাশবাড়ী) আসনে ব্যবসায়ী সুরুজ্জামান সরকারকে ট্রাক প্রতীকে মনোনীত করেছি। আপনারা তাকে ভোট দিয়ে বিজয় করবেন বলে আশাবাদী।’
গণঅধিকার পরিষদের রংপুর বিভাগের সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুদ রানা মোন্নাফের সভাপতিত্বে জনসভায় গাইবান্ধা-৩ আসনের এমপি প্রার্থী সুরুজ্জামান সরকার, কেন্দ্রীয় নেতা হানিফ সজিব, ফারুক হাসান, আব্দুর রহমান বক্তব্য দেন।
গণঅধিকার পরিষদের গাইবান্ধা জেলা শাখার সভাপতি এসএস মামুনের সঞ্চালনায় অন্যান্যের মধ্যে শামিউল ইসলাম, শফিকুল ইসলাম সায়েম, সাদ্দাম হোসেন, আমিনুর রহমান, মোমিনুর রহমান, জুয়েল রানা, শরিফুল ইসলাম, নজরুল মাস্টার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
আনোয়ার আল শামীম/আরএইচ/জিকেএস