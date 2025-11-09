ভোলায় পানিতে ডুবে তিন শিশুর মৃত্যু

ভোলায় পানিতে ডুবে তিন শিশুর মৃত্যু
ভোলায় লালমোহন উপজেলায় পুকুরের ডুবে তিন শিশুর মৃত্যুর ঘটনায় ঘটেছে। রোববার (৯ নভেম্বর) বিকেল ও দুপুরে এ ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলো- ভোলার লালমোহন উপজেলার কামলা ইউনিয়নের চর লক্ষ্মী গ্রামের শফিুল ইসলামের মেয়ে নুসরাত (৪) ও নুর ইসলামের মেয়ে মোহনা আক্তার (৪) এবং একই উপজেলার চরভূতা ইউনিয়নের রহিমপুর গ্রামের মো. আক্তার হোসেনের ছেলে মো. আলিফ (২)।
নিহতের পরিবার ও স্থানীয়রা জানান, দুপুরে নুসরাত ও মোহনা তাদের বসতঘর থেকে খেলতে একসঙ্গে বের হয়। পরে দীর্ঘ সময় তাদের দেখতে না পেয়ে পরিবারের সদস্যরা খুঁজতে থাকে। এরপর বিকেলে তাদের বসতঘরের পাশের পুকুরে নেমে খোঁজাখুঁজি করলে ডুবন্ত অবস্থায় ওই দুইজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। অপরদিকে দুপুরে বসতঘর থেকে বের হয়ে পরিবারের অজান্তে বসতঘরের পাশে পুকুরে পরে যায় আলিফ। পরে তার পরিবার খোঁজাখুঁজি করে পুকুর থেকে আলিফকে উদ্ধার করে লালমোহন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
লালমোহন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সিরাজুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন জানান, এ বিষয়ে অপমৃত্যুর মামলা করা হয়েছে।
জুয়েল সাহা বিকাশ/এনএইচআর/জিকেএস