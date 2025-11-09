  2. দেশজুড়ে

বিয়ের পিঁড়িতে বসা হলো না শুভর, সড়কে গেলো প্রাণ

প্রকাশিত: ০৯:০৩ পিএম, ০৯ নভেম্বর ২০২৫
নিহত শুভ মন্ডল

শরীয়তপুরে মোটরসাইকেল ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে শুভ মন্ডল (৩০) নামের এক এনজিওকর্মীর মৃত্যু হয়েছে।

রোববার (৯ নভেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে জেলা পুলিশ সুপারের বাসভবনের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত শুভ মন্ডল পিরোজপুরের নাজিরপুর উপজেলার মধ্য বানীয়ারি এলাকার অজয় মন্ডলের ছেলে। তিনি শরীয়তপুরে একটি এনজিও ‌গ্রাম উন্নয়ন কর্মতে (গাক) কর্মরত ছিলেন।

গ্রাম উন্নয়ন কর্ম ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, শুভ মন্ডল ছয় মাস আগে এনজিও গ্রাম উন্নয়ন কর্ম শরীয়তপুরে যোগদান করেন। সম্প্রতি তার বিয়ের জন্য কনে দেখা সম্পন্ন হয়। শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) বাড়ি ফিরে বিয়ের দিনতারিখ ঠিক করার কথা ছিল। রোববার সন্ধ্যায় প্রতিদিনের ন্যায় মাঠ পর্যায়ের কাজ শেষ করে অফিসে ফিরছিলেন তিনি। এসময় পুলিশ সুপারের বাসভবনের সামনে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাক এবং তার মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান শুভ। পরে পুলিশ গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে।

এনজিও গ্রাম উন্নয়ন কর্মের সিনিয়র ব্রাঞ্চ ম্যানেজার আনোয়ার হোসেন বলেন, ‌‘শুভ ছয় মাস আগে আমাদের এখানে যোগদান করেন। ছেলে হিসেবে তিনি বিনয়ী ও ভদ্র ছিলেন। আগামী সপ্তাহে বাড়ি ফিরে শুভর বিয়ের দিনতারিখ ঠিক করার কথা ছিল। আজ সন্ধ্যায় কাজ শেষে অফিসে ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয়। এ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে দোষীদের আইনের আওতায় আনার দাবি জানাই।’

পালং মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হেলাল উদ্দিন বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। আমরা এ ব্যাপারে আইনি পদক্ষেপ নেবো।

