ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে, নইলে অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যাবে: শামা ওবায়েদ

প্রকাশিত: ০৬:০৮ এএম, ১০ নভেম্বর ২০২৫
নির্বাচন নিয়ে কথা বলছেন শামা ওবায়েদ/ছবি: জাগো নিউজ

দলের নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়ে বিএনপির ফরিদপুর বিভাগীয় কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও ফরিদপুর-২ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী শামা ওবায়েদ ইসলাম রিংকু বলেছেন, ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে, নইলে আমাদের অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যাবে।

তিনি বলেন, ফরিদপুর-২ আসনে ধানের শীষের ভোটে যেন কেউ হাত দিতে না পারে সেদিকে দলীয় নেতাকর্মীদের খেয়াল রাখতে হবে। জেল-জুলুম ও নির্যাতন সহ্য করে যারা দলের সঙ্গে বেইমানি করেনি, দল তাদের কথা মনে রাখবে। স্বৈরাচার পতনের পর আমাদের একটি সুযোগ এসেছে সুষ্ঠু নির্বাচনের। এখন সবাই যার যার পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করতে পারবে।

রোববার (৯ নভেম্বর) বিকেলে ফরিদপুরের সালথা উপজেলা বিএনপির সাবেক সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক প্রয়াত আসাদ মাতুব্বরের স্বরণসভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন।

শামা ওবায়েদ বলেন, বিএনপি বহুদলীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে। নির্বাচনে বহু দলের প্রার্থী থাকবে তাতে কোনো সমস্যা নেই। ফরিদপুর-২ আসনেও এমপির অনেক প্রার্থী রয়েছেন। সব প্রার্থীকে আমরা অভিনন্দন জানাই এবং তাদের জন্য দোয়া থাকবে। কিন্তু যারা আওয়ামী লীগের সময়ের সুবিধাভোগী, তারা যদি এখন উন্নয়নের কথা বলেন তাহলে তো হাসি পায়।

তিনি বলেন, বিএনপি যদি আগামীতে সরকার গঠন করে আর আমরা যদি সংসদে যেতে পারি, তাহলে সালথায় অনেক উন্নয়ন করা হবে। যুবকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে।

স্বরণসভায় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন- সালথা উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান তালুকদার, সহ-সভাপতি শাহিন মাতুব্বর, সিনিয়র যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক খন্দকার খায়রুল বাসার আজাদ, সালথা উপজেলার সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান আসাদ মাতুব্বর, বিএনপি নেতা শাহিনুজ্জামান, মুরাদ মাতুব্বর, যুবদল নেতা হাসান আশরাফ ও মাহফুজ খান প্রমুখ।

