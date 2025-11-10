বগুড়ায় মুরগি চুরি নিয়ে বিরোধ, কাঠমিস্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যা

বগুড়ায় মুরগি চুরি নিয়ে বিরোধ, কাঠমিস্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যা
বগুড়ার গাবতলীতে মুরগি চুরি নিয়ে বিরোধের জেরে তরিকুল ইসলাম ভুট্টো (৫০) নামে পেশায় এক কাঠমিস্ত্রিকে কুপিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। রোববার (৯ নভেম্বর) সন্ধ্যা ৭টার দিকে উপজেলার দুর্গাহাটা ইউনিয়নের কিত্তনীয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
হামলায় অন্যপক্ষের স্বাধীন (১৮) নামের এক যুবকও গুরুতর আহত হন। চিকিৎসার জন্য তাকে উদ্ধার করে শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
স্থানীয়রা জানান, গত মে মাসে দুর্গাহাটার কিত্তনীয়া গ্রামে নিহত ভুট্টোর মামাতো ভাই জহুরুল ও খায়রুলের খামার থেকে প্রায় ৪২টি মুরগি চুরি করে আহত স্বাধীন ও তার সহযোগীরা। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে মামলা মোকদ্দমা ও উত্তেজনা চলছিল। সম্প্রতি ওই বিরোধের জেরে স্বাধীন ও তার সহযোগীরা খামার মালিক খায়রুল ও তার দুই ভাইকে কুপিয়ে আহত করে। এর ধারাবাহিকতায় বিকেলে প্রথমে খায়রুল ও তার সহযোগীরা স্বাধীনকে কুপিয়ে আহত করে। পরে সন্ধ্যায় দুর্গাহাটার রামচন্দ্রপুর বাজার থেকে ভ্যানে করে বাড়ি ফেরার পথে কিত্তনীয়া বাজারে স্বাধীনের অনুসারীরা ভুট্টোকে একা পেয়ে কুপিয়ে গুরুতর আহত করে। স্বজনেরা দ্রুত তাকে সারিয়াকান্দি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
বগুড়ার সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার হুমায়ন কবির বলেন, ঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত ও গ্রেফতারে চেষ্টা চলছে। মেডিকলে চিকিৎসাধীন স্বাধীনকে আটক দেখানো হয়েছে । নিহত ভুট্টোর মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
এল.বি/এএমএ