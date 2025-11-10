রূপসায় পন্টুনের সঙ্গে ট্রলারের ধাক্কায় দুজন নিখোঁজ

রূপসায় পন্টুনের সঙ্গে ট্রলারের ধাক্কায় দুজন নিখোঁজ
খুলনার পূর্ব রূপসায় পন্টুনের সঙ্গে ট্রলারের সংঘর্ষে দুজন নিখোঁজ হয়েছেন। রোববার (৯ নভেম্বর) রাত ১১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। সোমবার (১০ নভেম্বর) সকাল পর্যন্ত তাদের সন্ধান পাওয়া যায়নি।
স্থানীয় ও নৌ পুলিশ সূত্রে জানা যায়, রূপসার তালিমপুর এলাকার মৃত মাহাবুবুর রহমানের ছেলে ও খুলনার সন্ধানী ডায়াগনস্টিক সেন্টারের কর্মকর্তা শেখ মহিদুল হক লিটু দাপ্তরিক কাজ শেষে রূপসার তিন বটতলা এলাকায় নিজ বাসায় ফিরছিলেন। পশ্চিম রূপসা থেকে ট্রলারে উঠে নদী পারাপারের সময় পূর্ব রূপসার ঘাটে ভিড়লে মুহূর্তে ট্রলারটি পন্টুনের সঙ্গে জোরে ধাক্কা খায়। এতে শেখ মহিদুল হক লিটু নদীতে পড়ে নিখোঁজ হন। এসময় একজন নারীও পড়ে যান। তবে নারীর পরিচয় জানা যায়নি।
নৌপুলিশ রূপসা স্টেশনের ইনচার্জ ইন্সপেক্টর আবুল খায়ের বলেন, নিখোঁজ ব্যক্তিদের সন্ধানে আমরা রূপসা ব্রিজ পর্যন্ত উদ্ধার অভিযান চালিয়েছি, কিন্তু নদীতে তাদের কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। উদ্ধার অভিযানে নৌপুলিশের পাশাপাশি স্থানীয় ডুবুরিদল ও কোস্টগার্ড সদস্যরা অংশ নিয়েছেন।
আরিফুর রহমান/এমএন/এএসএম