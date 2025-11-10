  2. দেশজুড়ে

ময়মনসিংহ

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৮:২৯ এএম, ১০ নভেম্বর ২০২৫
বিএনপির সমাবেশে সংঘর্ষ, ‘হার্ট অ্যাটাকে’ ছাত্রদল কর্মীর মৃত্যু

ময়মনসিংহ-৩ (গৌরীপুর) আসনে মনোনয়নের জেরে বিএনপির দুই পক্ষের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। এতে অন্তত ১৫ আহত হয়েছেন। রোববার (৯ নভেম্বর) বিকেলে এ ঘটনা ঘটে।

এদিকে সমাবেশ গিয়ে তানজিন আহমেদ আবিদ (৩০) নামে এক ছাত্রদল কর্মীর মৃত্যু হয়েছে। হার্ট অ্যাটাকে তার মৃত্যু হতে পারে বলে ধারণা করছেন চিকিৎসক।

তানজিম আহমেদ আবিদ ময়মনসিংহ নগরীর কৃষ্টপুর এলাকার বাসিন্দা। তিনি জেলা উত্তর ছাত্রদলের সভাপতি নূরুজ্জামান সোহেলের অনুসারী। তারা বাবা দক্ষিণ জেলা উলামা দলের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মরহুম দেওয়ান মো. আবুল হোসেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ময়মনসিংহ-৩ (গৌরীপুর) আসনে বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ইঞ্জিনিয়ার এম. ইকবাল হোসেন দলীয় মনোনয়ন পেয়েছেন। এতে ক্ষুব্ধ মনোনয়নবঞ্চিত আহমেদ তায়েবুর রহমান হিরনের সমর্থকরা মনোনয়ন ঘোষণার পর থেকেই আন্দোলন চালিয়ে আসছেন। রোববার বিকেলে পাটবাজার এলাকায় মনোনয়নবঞ্চিত হিরণের নির্দেশে নারী সমাবেশ চলছিল। খানিকটা দূরে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে ইকবাল হোসেনের সমাবেশ ছিল। এই সমাবেশে যোগ দিতে আসা নেতাকর্মীদের একটি অংশের সঙ্গে হিরণের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনা শুরু হয়। বিকেল পাঁচটার দিকে হিরণের সমর্থকদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটে। মহিলা সমাবেশের মঞ্চ ব্যাপক ভাঙচুর করা হয়। পরে দুই পক্ষের কর্মী-সমর্থকদের সংঘর্ষ, দফায় দফায় ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া ও সংঘর্ষে অন্তত ১৫ জন আহত হন। তাদের মধ্যে ৮ জনকে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নিয়ে চিকিৎসা দেওয়া হয়।

এদিকে ইকবাল হোসেনের সমাবেশে এসেছিলেন ছাত্রদল কর্মী তানজিন আহমেদ আবিদ। ধাওয়া পাল্টাধাওয়ার সময় সড়কেই ছিলেন তিনি। এসময় হঠাৎ সড়কে পড়ে অচেতন হয়ে যান। এমতাবস্থায় আশপাশের লোকজন তাকে উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ও বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ইকবাল হোসেন বলেন, হিরন আমার বিরুদ্ধে থাকলেও মানুষ আমার পক্ষে রয়েছে। আমার লোকজনকে নানাভাবে হয়রানি করা হচ্ছে। ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া হিরনের জন্যই হয়েছে।

তায়েবুর রহমান হিরন জাগো নিউজকে বলেন, মনোনয়ন ঘোষণার পর থেকেই আমার কর্মী-সমর্থকরা শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন চালিয়ে আসছে। এজন্য ক্ষুব্ধ হয়ে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ইকবাল হোসেনের নির্দেশে তার কর্মী-সমর্থকরা আজ বিকেলে আমার কর্মী-সমর্থকদের ওপর পরিকল্পিতভাবে অতর্কিত হামলা চালিয়েছে। আমার অনেক কর্মী এতে আহত হয়েছে। আমার স্ত্রীও আহত হয়েছে।

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ মো. শফিকুল ইসলাম বলেন, সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে অচেতন অবস্থায় তানজিন আহমেদ আবিদকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। এসময় চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মাঈন উদ্দিন বলেন, তানজিন আহমেদ আবিদের শরীরে আঘাতের চিহ্ন ছিল না। ধারণা করা হচ্ছে, হার্ট অ্যাটাক করে তার মৃত্যু হয়েছে। তবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ময়নাতদন্ত করলে রিপোর্টে নিশ্চিত হওয়া যাবে।

এ বিষয়ে গৌরীপুর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার দেবাশীষ কর্মকার বলেন, মারা যাওয়া তানজিম আহমেদ আবিদের শরীরে প্রাথমিকভাবে আঘাতের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায়নি। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এখন পর্যন্ত স্বাভাবিক রয়েছে। তবে যেকোনো মুহূর্তে আবারো সংঘর্ষের আশঙ্কায় পুলিশ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে।

কামরুজ্জামান মিন্টু/এফএ/এএসএম

