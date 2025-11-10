যারা একাত্তর বিশ্বাস করে না, এদের ভোট কামনা করি না: ফজলুর রহমান
কিশোরগঞ্জ-৪ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী অ্যাডভোকেট ফজলুর রহমান বলেছেন, ‘এ মিঠামইনে দাঁড়িয়ে আমি কইতাছি যারা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বিশ্বাস করে না, যারা মুক্তিযুদ্ধরে বলে গন্ডগোল অইছিল, এহানে কোনো যুদ্ধ-ফুদ্দ অয়ছে না এদের ভোট আমি কামনা করি না। খুব ক্লিয়ার কথা বললাম।’
রোববার (৯ নভেম্বর) দুপুরে মিঠামইন উপজেলা বিএনপি আয়োজিত এক মত বিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন।
অ্যাডভোকেট ফজলুর রহমান বলেন, ‘মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধে, মুক্তিযুদ্ধের নীতিতে আদর্শে শহীদ জিয়ার আদর্শ। শহীদ জিয়া মুক্তিযুদ্ধের ঘোষক ছিলেন তার আদর্শে যে মুক্তিযোদ্ধারা শহীদ হইছে তাদের আদর্শে যারা বিশ্বাস করেন তাদের সবার ভোট আমি চাই। কিন্তু যারা মনে করেন মুক্তিযুদ্ধ অইছে না, এরা আবার (দেশটাকে) পাকিস্তান বানাইতে চাই এদের ভোট আমি চাই না। খুব ক্লিয়ার। এবং পার্লামেন্টে যদি আল্লাহর রহমতে আমি যাই, যারা গত এক দেড় বছরে এ দেশটাকে পাকিস্তান বানাতে চায়, যাদের বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য আমার দল আমাকে কিছুদিনের জন্য সাসপেন্ড করেছিল। কিন্তু ছয় মাস পরে আমার দল বুঝতে পারছে এরাই হলো সাপ। এদেরকে দুধ দিয়ে পোষা আর ঠিক হবে না।’
তিনি বলেন, ‘যদি আল্লাহর রহমতে সংসদে যাই। সব জায়গাতে লেখা হইতাছে, জামায়াত যদি যায় আর ফজলুর রহমানও যদি পার্লামেন্টে যায় তাইলে ফজলুর রহমান একাই একশ। একাই এক। রাজাকার আল বদরদের এবং তাদের সন্তানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য। আর যুদ্ধ যদি না করতে পারি এ দেশ থাকবে না। যুদ্ধ যদি না করেন, এ দেশ যদি বাংলাদেশ না থাকে তাহলে এ দেশ স্বাধীন থাকবে না পরাধীন হবে।’
সভায় মিঠামইন উপজেলা বিএনপির সভাপতি জাহিদুল আলম জাহাঙ্গীর, তার স্ত্রী উম্মে কুলসুম রেখাসহ উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
এসকে রাসেল/আরএইচ/এএসএম