টাঙ্গাইলে কেকের উপকরণে রং ব্যবহারে জরিমানা

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি টাঙ্গাইল
প্রকাশিত: ০৯:০৬ এএম, ১০ নভেম্বর ২০২৫
টাঙ্গাইলে কেকের উপকরণে রং ব্যবহারে জরিমানা

টাঙ্গাইলে কেক তৈরির উপকরণে রং ও মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য ব্যবহার এবং আলাদা করে বাজারজাত করার অভিযোগে এক প্রতিষ্ঠানে ৭০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

রোববার (৯ নভেম্বর) বিকেলে টাঙ্গাইল শহরের ভিক্টোরিয়া রোড এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করেন জেলা ভোক্তা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক আসাদুজ্জামান রোমেল।

ভোক্তা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক আসাদুজ্জামান রোমেল বলেন, অভিযানের সময় দেখা যায় কেক তৈরির জন্য অনুমোদনহীন কৃত্রিম রং বিক্রি করা হচ্ছে। এছাড়াও মেয়াদোত্তীর্ণ উপকরণ ও আলাদা করে মোড়কবিহীনভাবে বাজারজাত করা হচ্ছিল। এসব অনিয়মের দায়ে ভোক্তা অধিকার আইনের বিভিন্ন ধারায় এসআই কুকিং নামে প্রতিষ্ঠানটিকে ৭০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এসময় উপস্থিত ক্রেতারা বলেন, এমন অভিযান নিয়মিত হলে ব্যবসায়ীরা আরও সচেতন হবে এবং ভেজালমুক্ত খাদ্য পাওয়া সহজ হবে। আমরা এগুলো কিনে নেই কিন্তু জানি না এরমধ্যে রং থাকে।

দোকান মালিক সোহান বলেন, অবশ্যই আমরা ভুল বুঝতে পেরেছি। ভবিষ্যতে কোনোভাবে মেয়াদোত্তীর্ণ বা অনুমোদনহীন উপকরণ ব্যবহার করব না।

