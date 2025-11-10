পঞ্চগড় সীমান্তে আটক তিন বাংলাদেশিকে ফেরত দিয়েছে বিএসএফ

পঞ্চগড় সীমান্তে আটক তিন বাংলাদেশিকে ফেরত দিয়েছে বিএসএফ
পঞ্চগড় সীমান্তে আটক একই পরিবারের তিন সদস্যকে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে ফেরতে দিয়েছে বিএসএফ। রোববার (৯ নভেম্বর) বিকেলে জেলার বাংলাবান্ধা সীমান্তের জিরো লাইনে উভয় দেশের কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।
ফেরত আসারা হলেন, সিরাজগঞ্জের কালীদাসঘাটি পদমপাল গ্রামের বীরেন্দ্র কুমার ভৌমিকের ছেলে অনন্ত কুমার ভৌমিক (২৮), স্ত্রী চৈতি রানী (২৩) ও ছেলে অরণ্য কুমার ভৌমিক (৩)। এক বছর আগে অবৈধভাবে বাংলাদেশ থেকে তারা ভারতে প্রবেশ করেছিলেন।
বিজিবি সূত্র জানায়, শনিবার (৮ নভেম্বর) বিকেলে ভারতের অভ্যন্তরে বিএসএফ সদস্যরা তিন বাংলাদেশিকে আটক করে। এরপর ১৮ ফুলবাড়ী বিএসএফ কোম্পানি কমান্ডার মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে বাংলাবান্ধা বিজিবি কোম্পানি কমান্ডারকে বিষয়টি জানান এবং আটক ব্যক্তিদের ঠিকানা পাঠিয়ে ফেরত নেওয়ার অনুরোধ করেন। পরে বিজিবি ও স্থানীয় পুলিশ আটক ব্যক্তিদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের বাংলাদেশি নাগরিক হিসেবে নিশ্চিত হন।
পঞ্চগড়-১৮ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল মনিরুল ইসলাম বলেন, বিষয়টি অবগত হওয়ার পর আমরা তাদের পরিচয় শনাক্ত করি এবং পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে বিজিবি তাদের হস্তান্তর করে। পরে তাদের তেঁতুলিয়া মডেল থানায় সোপর্দ করা হয়।
তেঁতুলিয়া মডেল থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুসা মিয়া বলেন, রোববার সন্ধ্যায় বিজিবি তিন বাংলাদেশি নাগরিককে থানায় হস্তান্তর করে। পরে তাদের পরিচয় নিশ্চিতসহ আইনগতভাবে পরিবারের সদস্যদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।
সফিকুল আলম/আরএইচ/এএসএম