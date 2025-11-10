মাদারীপুর
বাবাকে হত্যা করে মরদেহের পাশে বসে ছিলেন ছেলে
মাদারীপুরের শিবচরে বাবাকে কোদালের আঘাতে হত্যার অভিযোগ উঠেছে ছেলের বিরুদ্ধে। রোববার (৯ নভেম্বর) দিনগত রাত ১২টার দিকে উপজেলার বাশকান্দি ইউনিয়নের পঞ্চগ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
নিহতের নাম মতি মিয়া (৬৬)। তিনি চাঁপাইনবাবগঞ্জের ভোলারহাট উপজেলার বড়হাটি গ্রামের বাসিন্দা। অভিযুক্তের নাম ফারুক মিয়া (২৬)। কাজের সন্ধানে মতি মিয়া পরিবার নিয়ে ওই গ্রাম থাকতেন।
পুলিশ, স্থানীয় সূত্র জানায়, অভিযুক্ত ফারুক মিয়া ঢাকায় কাজ করতেন। গত বুধবার ঢাকা থেকে শিবচরে আসেন তিনি। পাশাপাশি বাবার সঙ্গে জমিতে ফসল লাগানোর কাজ করেন। রোববার বিকেলে বাবা-ছেলের পারিবারিক কলহ বাধে। এর জেরে রাত ১২টার দিকে বাবা মতি মিয়া ঘুমিয়ে থাকলে তাকে কোদাল দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে। হত্যার পর ছেলে ফারুক মিয়া মরদেহের পাশে বসে থাকেন। পরে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে অভিযুক্ত ছেলে ফারুক মিয়াকে আটক করে। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ মাদারীপুর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।
শিবচর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রাকিবুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়। আর অভিযুক্ত ছেলেকে আটক করা হয়।
আয়শা সিদ্দিকা আকাশী/আরএইচ/এএসএম