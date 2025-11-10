দৌলতদিয়ায় সাড়ে ১৬ কেজির কাতল ৩৮ হাজারে বিক্রি
রাজবাড়ীর গোয়ালন্দে পদ্মা নদীতে ধরা পড়া সাড়ে ১৬ কেজি ওজনের একটি কাতল ৩৮ হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছে।
সোমবার (১০ নভেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে মাছটি খুলনার এক ব্যবসায়ী দুই হাজার ৩০০ টাকা কেজি দরে কিনে নেন।
এর আগে উন্মুক্ত নিলামের মাধ্যমে দৌলতদিয়া ৫ নম্বর ফেরিঘাট এলাকার মাছ ব্যবসায়ী সম্রাট শাহজাহান শেখ দুলাল হালদারের কাছ থেকে দুই হাজার ২০০ টাকা কেজি দরে ৩৬ হাজার ৩০০ টাকায় কিনে নেয়।
জানা গেছে, সোমবার সকালে দুলাল হলদারসহ তার সহযোগীরা দৌলতদিয়ার পদ্মা নদীতে জাল ফেললে বিশাল আকৃতির এ কাতল মাছটি ধরা পরে। পরে বিক্রির জন্য মাছটি দৌলতদিয়া ৫ নম্বর ফেরিঘাট এলাকায় নিয়ে এসে ওজন করে দেখেন মাছটির ওজন ১৬ কেজি ৫০০ গ্রাম। এ সময় উন্মুক্ত নিলামের মাধ্যমে দুই হাজার ২০০ টাকা কেজি দরে ৩৬ হাজার ৩০০ টাকায় বিক্রি হয়।
মাছ ব্যবসায়ী সম্রাট শাহজাহান শেখ বলেন, ‘সকাল সাড়ে ১০টার দিকে সরাসরি জেলের কাছ থেকে উন্মুক্ত নিলামে মাছটি কিনে নেন। পরে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করে কেজিতে ১০০ টাকা লাভে খুলনায় বিক্রি করেছেন।’
রুবেলুর রহমান/আরএইচ/জেআইএম