ফ্যাসিবাদমুক্ত দেশ গড়তে তারেক রহমানের অবদান আছে: খায়রুল কবির

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৪:২৯ পিএম, ১০ নভেম্বর ২০২৫
নির্বাচনী এলাকায় গণসংযোগ করেন খায়রুল কবির খোকন

ফ্যাসিবাদমুক্ত দেশ গড়তে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের অবদান আছে বলে মন্তব্য করেছেন দলটির যুগ্ম মহাসচিব ও নরসিংদী জেলা বিএনপির সভাপতি খায়রুল কবির খোকন।

সোমবার (১০ নভেম্বর) দুপুরে নির্বাচনী এলাকার নরসিংদী পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডে গণসংযোগ কার্যক্রমে তিনি এ মন্তব্য করেন।

খায়রুল কবির খোকন বলেন, তারেক রহমান দীর্ঘ ষোল বছর লড়াই সংগ্রাম করেছে প্রবাসে। ফ্যাসিবাদমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে তারা অনেক অবদান আছে। তিনি চান বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা হোক। ৩১ দফা রাষ্ট্র সংস্কারের মেরামতের যে রূপরেখা দিয়েছে এটি একটি ঐতিহাসিক বিষয়। বাংলাদেশের ইতিহাসে অতীতে কোনো সরকার বা দল দেশকে সংস্কার করার জন্য রূপরেখা দিতে পারেনি।

তিনি আরও বলেন, আওয়ামী সরকার গায়ের জোরে দেশ পরিচালনা করেছে। ছাত্রআন্দোলনের মধ্যে তৎকালীন ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ঘটেছে। জনগণ চায় দেশে একটি অবাধ সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য ট্রেডিবল অংশগ্রহণমূলক একটি নির্বাচন।

নরসিংদী-১ (সদর) আসনে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির মনোনয়ন পেয়ে নির্বাচনী এলাকায় গণসংযোগ ও ভোট প্রার্থনা শুরু করেছেন খায়রুল কবির খোকন।

এসময় জেলা বিএনপি, শহর বিএনপি, চিনিশপুর ইউনিয়ন বিএনপিসহ সহযোগী সংগঠনের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

সঞ্জিত সাহা/এনএইচআর/এমএস

