ফরিদপুরে যুবলীগ নেতা শাহ্ আলম গ্রেফতার
ফরিদপুরের সালথায় বিশেষ অভিযানে মো. শাহ আলম মোল্যা (৪৫) নামে এক যুবলীগ নেতাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
সোমবার (১০ নভেম্বর) দুপুরে একটি বিস্ফোরক মামলায় তাকে গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
এর আগে রোববার (৯ নভেম্বর) দিবাগত রাতে উপজেলার আটঘর ইউনিয়নের পুটিয়া বাজারের নিজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। শাহ্ আলম মোল্যা সালথা উপজেলা যুবলীগের সহ-সভাপতি। তিনি স্থানীয় পুটিয়া বাজারের সারের ডিলার।
গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করে সালথা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আতাউর রহমান বলেন, রোববার রাতে বিশেষ অভিযান চালিয়ে যুবলীগ নেতা শাহ্ আলমকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সোমবার দুপুরে বিস্ফোরক আইনের একটি মামলায় তাকে গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
এন কে বি নয়ন/কেএইচকে/এমএস