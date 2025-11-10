  2. দেশজুড়ে

নওগাঁয় উদ্যোক্তা মেলা ও পিঠা উৎসব অনুষ্ঠিত

প্রকাশিত: ০৫:১৫ পিএম, ১০ নভেম্বর ২০২৫
নওগাঁয় উদ্যোক্তা মেলা ও পিঠা উৎসব অনুষ্ঠিত

তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে নওগাঁয় উদ্যোক্তা মেলা ও পিঠা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার (১০ নভেম্বর) সকালে সদর উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে এর উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আউয়াল। জেলা প্রশাসন ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আয়োজনে এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

নওগাঁ মহিলা বিষয়ক কার্যালয়ের উপ-পরিচালক আমিনা খাতুনের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সাদিয়া আফরিন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মুশফিকুর রহমান, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ইবনুল আবেদীন, নওগাঁ জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি রায়হান আলম, সফল উদ্যোক্তা কামরুন নাহার প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

শীতের শুরুতেই পিঠা উৎসবে ভাপাপিঠা, পাটিসাপটা, তেলের পিঠা, নকশী পিঠা, ঝাল পিঠা, চিতই পিঠা, কুলি পিঠা, জামাই পিঠা, ডালের বড়া, দুধ চিতই, ভেজা চিতই, ফুলকপি পাকোড়া, ডিম পিঠা, নকশি পিঠা, নারিকেল পুলিসহ অন্তত ৫০ প্রকারের পিঠার পরশা সাজিয়ে বসেছিলেন উদ্যোক্তারা। এর পাশাপাশি আচার ও হাতে তৈরি পোশাক পণ্য প্রদর্শন করে উদ্যোক্তারা।

আয়োজকরা জানান, নওগাঁয় অনেক নারী উদ্যোক্তা রয়েছেন। যাদের কাছে ভালো আইডিয়া রয়েছে, পাশাপাশি নিজেদের তৈরি পণ্য রয়েছে। কিন্তু প্রচার-প্রচারণার অভাবে তারা পণ্য বিক্রি করতে পারছে না। মূলত এইজন্য উদ্যোক্তা মেলা ও পিঠা উৎসব আয়োজন এর মাধ্যমে যেমন তাদের বিক্রি বাড়বে, আবার নতুন উদ্যোক্তাও সৃষ্টিতে ভূমিকা পালন করবে।

