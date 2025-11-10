  2. দেশজুড়ে

সাভারে সাত ইটভাটায় অভিযান, ১২ লাখ টাকা জরিমানা

প্রকাশিত: ০৫:৩৩ পিএম, ১০ নভেম্বর ২০২৫
ঢাকার ধামরাইয়ে পরিবেশ দূষণের দায়ে ৪টি অবৈধ ইটভাটাকে ১২ লাখ টাকা জরিমানা করেছে পরিবেশ অধিদপ্তর। এসময় আরও তিনটি ইটভাটার চিমনি ভেঙে কার্যক্রম গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

সোমবার (১০ নভেম্বর) পরিবেশ অধিদপ্তর সদর দপ্তরের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রেজওয়ান-উল-ইসলামের নেতৃত্বে এই অভিযান পরিচালিত হয়।

পরিবেশ অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, ভাড়ারিয়া ইউনিয়নের মেসার্স এইচএমবি ব্রিকস, মেসার্স ন্যাম ব্রিকস ও মেসার্স নূর ব্রিকস, মেসার্স ফোর স্টার ব্রিকসে এবং ধামরাই সদর ইউনিয়নের মেসার্স ডিবিসি ব্রিকস, মেসার্স বিবিসি ব্রিকস ও মেসার্স স্টাইল ব্রিকসে অভিযান চালানো হয়। এর মধ্যে ডিবিসি, বিবিসি, স্টাইল ও নূর ব্রিকসকে ৩ লাখ টাকা করে মোট ১২ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। আর এইচএমবি, ন্যাম ও ফোর স্টার ব্রিকসে চিমনি ভেঙে কার্যক্রম বন্ধ করা হয়।

পরিবেশ অধিদপ্তর সদর দপ্তরের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রেজওয়ান-উল-ইসলাম বলেন, ধামরাই উপজেলায় বায়ু দূষণ প্রতিরোধে অবৈধ ইটভাটার ওপরে অভিযান চালাচ্ছি। ইতোমধ্যে ছয়টি ইটভাটায় অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। এর মধ্যে চারটি ইটভাটাকে তিন লাখ টাকা করে মোট ১২ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এছাড়া তিনটি ইটভাটার চিমনি ভেঙে কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

অভিযানে পরিবেশ অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ছাড়াও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

