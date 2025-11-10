নারায়ণগঞ্জে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা পেলো ৮ শতাধিক মানুষ
নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে সুবিধাবঞ্চিত এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ৮ শতাধিক মানুষকে বিনামূল্যে ঔষধ ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে। বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ইসলামিক পাঠাগার ও সমাজ কল্যাণ পরিষদ তারাবো পৌরসভার উদ্যোগে এ সেবা দেওয়া হয়।
সোমবার (১০ নভেম্বর) দিনব্যাপী উপজেলার খাদুন এলাকায় হাজী আয়াত আলী ভূঁইয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে এ চক্ষু সেবা প্রদান করা হয়।
ইসলামি পাঠাগার ও সমাজকল্যাণ পরিষদের তারাব পৌর শাখার সভাপতি খন্দকার আল-আমীনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এ সেবা কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নারায়ণগঞ্জ-১ (রূপগঞ্জ) আসনের সংসদ সদস্য আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন মোল্লা।
দিনব্যাপী এ মেডিকেল ক্যাম্পে ৮ শতাধিক রোগীকে বিনামূল্যে ওষুধ ও চিকিৎসা সেবা দেওয়া হয়। এছাড়া বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ, মেডিসিন, গাইনি, শিশু ও কিশোর বিশেষজ্ঞ ডাক্তার সেবাসহ ডায়াবেটিস, রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা করা হয়।
ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল মুগদা শাখার মেডিকেল টিমের সদস্য গাইনি বিশেষজ্ঞ ডা. আজরিনা আফরিনের তত্ত্বাবধানে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার গোলাম কিবরিয়া, এবং শিশু ও কিশোর রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নাইমা রহমান চিকিৎসা সেবা দেন।
ইসলামি পাঠাগার ও সমাজকল্যাণ পরিষদের সভাপতি আল-আমীন বলেন, বর্তমান বাজারে সব পণ্যের দাম ঊর্ধ্বগতি। সাধারণ জীবন যাপনে দরিদ্ররা হিমশিম খাচ্ছে। এর মধ্যে যারা শারীরিক বিভিন্ন সমস্যায় ভুগছেন, তাদের অনেকেই টাকার অভাবে চিকিৎসা করাতে পারেন না। তাই আমরা চিকিৎসা সেবা দিয়েছি। ইতিপূর্বে উপজেলার বেশ কিছু এলাকায় আমরা চক্ষু সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করেছি। এতে শত শত রোগী বিনামূল্যে সেবা গ্রহণ করে উপকৃত হয়েছেন।
তিনি বলেন, এ পর্যায়ে আমরা সুবিধাবঞ্চিত এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে মেডিসিন, গাইনি, শিশু ও কিশোর রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের মাধ্যমে সেবা দিয়েছি। সেই সঙ্গে বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ, ব্লাড গ্রুপ ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার মাধ্যমে প্রায় ৮ শতাধিক মানুষকে সেবা দিতে পেরেছি। পর্যায়ক্রমে আমাদের এই স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম রূপগঞ্জের সব পৌরসভা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডের জনগণের মধ্যে পৌঁছে দেওয়া হবে।
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন অ্যাডভোকেট ইসরাফিল হোসাইন। ইসলামি পাঠাগার ও সমাজকল্যাণ পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এবং নারায়ণগঞ্জ লিগ্যাল এইডের প্যানেল আইনজীবী অ্যাডভোকেট আয়নাল হকসহ আরও অনেকে।
নাজমুল হুদা/এনএইচআর/এমএস