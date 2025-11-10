মশারি বিতরণ অনুষ্ঠানে এলেন না কেউ
নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের উদ্যোগে আয়োজন করা হয়েছিল মশারি বিতরণ কর্মসূচি। তবে অনুষ্ঠানে অতিথিদের কেউ আসেননি। মশারি নিতে এসেছিলেন মাত্র কয়েকজন। শেষ পর্যন্ত ওই কর্মসূচি বাতিল করা হয়েছে।
সোমবার (১০ নভেম্বর) দুপুরে শহরের নিতাইগঞ্জ এলাকার নগর ভবনের সামনে এ ঘটনা ঘটে।
সংশ্লিষ্ট সূত্র বলছে, ‘জনসচেতনতা বৃদ্ধি করি, ডেঙ্গু মুক্ত নগর গড়ি’ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের (নাসিক) উদ্যোগে ডেঙ্গুর প্রকোপ মোকাবিলায় দরিদ্র নাগরিকদের মাঝে মশারি বিতরণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা ছিল সিটি করপোরেশনের প্রশাসক ড. আবু নছর মোহাম্মদ আব্দুল্লাহর।
দুপুর আড়াইটার দিকে অনুষ্ঠানস্থলে দেখা যায়, নাসিকের একটি ওয়ার্ডের সচিব মাসুদ রানা লালসহ কয়েকজন কর্মচারী মাইকে কথা বলছেন। তারা অনুষ্ঠানস্থলে আমন্ত্রিতদের উপস্থিত হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছেন। তখন কয়েকজন নারীকে অনুষ্ঠানস্থলে বসে থাকতে দেখা যায়। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই দেখা যায়, অনুষ্ঠানস্থল থেকে একে একে সবাই চলে যাচ্ছেন।
নাসিকের নগর ভবনের পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে কয়েকজন নারী মশারি নিতে এসেছিলেন। তারা জানান, ওয়ার্ড সচিবের অনুরোধে তারা এখানে এসেছিলেন। তাদের এলাকায় ডেঙ্গুর অনেক প্রকোপ। ময়লা ঠিকমতো পরিষ্কার না করায় ডেঙ্গু বেড়েছে। মশার ওষুধও নিয়মিত ছিটানো হয় না।
নাসিকের ওয়ার্ড সচিব মাসুদ রানা লাল জানান, তাকে কয়েকজন দরিদ্র নাগরিককে অনুষ্ঠানস্থলে নিয়ে আসতে বলা হয়েছিল। তিনি দুজন নারীকে নিয়ে এসেছিলেন। পরে তাকে অনুষ্ঠান সঞ্চালনার জন্য বলা হয়। তিনি কিছুক্ষণ সঞ্চালনা করার পরে জানতে পারেন অনুষ্ঠান স্থগিত করা হয়েছে। পরে অনুষ্ঠানস্থলে লাগানো ব্যানার ও সাউন্ড সিস্টেম খুলে ফেলা হয়।
এ বিষয়ে নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের মেডিকেল অফিসার নাফিয়া ইসলাম বলেন, ‘কী কারণে অনুষ্ঠান হয়নি সেটা বলতে পারছি না। আমার জানা নেই। প্রথমে শুনলাম হবে, এরপর শুনলাম হবে না। আমাকে প্রথমে বলা হয়েছিলো থাকার জন্য। যখন আমি মশারি নিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন শুনলাম হবে না।’
নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ জাকির হোসেন বলেন, ‘কারা এই প্রোগ্রাম আয়োজন করেছিলেন তা আমার জানা নেই। আবার কেন বাতিল করলো সেটাও জানি না। খোঁজ নিয়ে জানাতে পারবো।’
এ বিষয়ে কথা বলতে নাসিকের প্রশাসক ড. আবু নছর মোহাম্মদ আব্দুল্লাহর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাকে পাওয়া যায়নি।
মোবাশ্বির শ্রাবণ/এসআর/এমএস