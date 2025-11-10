তিন-চার মাসের বিদ্যুৎ বিল একসঙ্গে, বিপাকে শত শত গ্রাহক
গাজীপুরের কালীগঞ্জ উপজেলার জাংগালিয়া ইউনিয়নের সরিষারচালা, বরাইয়া উত্তরপাড়া ও দুবরিয়া গ্রামের প্রায় ৮শ’ পল্লী বিদ্যুৎ গ্রাহক বিপাকে পড়েছেন। হঠাৎ কয়েক মাসের বিল একত্রে পেয়ে বিপাকে তারা। দীর্ঘদিন নিয়মিত বিল না পাওয়ার পর একসঙ্গে বিল ও জরিমানা পাঠানোয় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বাসিন্দারা।
গ্রাহকদের অভিযোগ, মাসিক বিল না পাওয়া এবং একসঙ্গে বিল ও জরিমানার ফলে তাদের নিত্য জীবন ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বিপর্যস্ত হচ্ছে।
দুবরিয়ার গ্রামের ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চালক মো. মোজাফফর হোসেন (৫৮) বলেন, কয়েক মাস ধরে আমাদের বাড়িতে কোনো বিল আসেনি। হঠাৎ ৩ থেকে ৪ মাসের বিল একত্রে এসেছে। আমি নিয়মিত বিল পরিশোধ করি। তবে বিদ্যুৎ অফিসের ভুলের জন্য এত টাকা একসঙ্গে দেওয়া আমাদের জন্য চাপ।
একই গ্রামের দুবরিয়া বাজারের রিকশা মেকার মুসাদ শেখ জানান, আমার একত্রে বিল এসেছে ৫ হাজার টাকা। একজন সাধারণ মেকার হিসেবে এত টাকা একসঙ্গে পরিশোধ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সংসার চালাবো নাকি বিল পরিশোধ, এই দ্বিধায় পড়েছি।
স্থানীয় মুদি দোকানদার শামসুল ভূঁইয়া বলেন, প্রতিমাসে আমাদের বিল পাঠানো হোক, এতে সমস্যা নেই। কিন্তু তিন-চার মাসের বিল একত্রে পাঠিয়ে জরিমানা নেওয়া পল্লী বিদ্যুতের দোষ। আমাদের কাছ থেকে কেন তা নেওয়া হবে?
কলেজ শিক্ষার্থী কাউছার মন্তব্য করেছেন, গ্রামে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ বসবাস করে। সব মানুষের পক্ষে একত্রে বিল পরিশোধ করা সম্ভব নয়। মাসিক বিল না আসার ফলে এমন সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে।
একই গ্রামের গৃহিনী আছমা জানান, আমরা প্রতিমাসে বিদ্যুৎ বিল দিই। চার মাস ধরে কোনো বিল আসেনি। এখন চার মাসের জরিমানা নিয়ে আসা হয়েছে। খেয়ে না খেয়ে বিল পরিশোধ করতে হচ্ছে। এ সমস্যা আমরা করি না, অথচ জরিমানা দিতে হচ্ছে।
পল্লী বিদ্যুৎ কালীগঞ্জ জোনাল অফিসের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (ডিজিএম) আক্তার হোসেন বলেন, গত মাসে একটি অভিযোগ পেয়েছিলাম। প্রাথমিক তদন্তে শেষ মাসের বিলের এমন সত্যতা পেয়েছি। আগের মাসের বিষয়গুলো আমাদের জানা ছিল না।
তিনি আরও বলেন, গ্রাহকরা বিল না পেলে অফিসে জানাতে হবে। চাইলে কালীগঞ্জ অফিসে এসে বিলগুলো ভেঙে ভেঙে নেওয়া সম্ভব। যেই কর্মচারী এই কর্মকাণ্ডে জড়িত, তাকে লিখিত অভিযোগসহ পল্লী বিদ্যুৎ গাজীপুর জেনারেল ম্যানেজারের (জিএম) কাছে পাঠানো হয়েছে।
