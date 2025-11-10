পাটগ্রাম সীমান্তে বিএসএফের ছররা গুলি
লালমনিরহাটের পাটগ্রাম উপজেলার শ্রীরামপুর ইউনিয়ন সীমান্তে ছররা গুলি ছুড়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) সদস্যরা। এ ঘটনায় তিন বাংলাদেশি আহত হয়েছেন বলে গুঞ্জন উঠেছে।
সোমবার (১০ নভেম্বর) সকাল ৬টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বিএসএফকে পতাকা বৈঠকের আহ্বান জানিয়েছে।
এর আগে গত ৫ নভেম্বর ভোরে বিএসএফ ওই এলাকায় তিনটি সাউন্ড গ্রেনেড ছোড়া হয়েছিল। মাত্র ৫ দিনের মাথায় একই সীমান্তে আবারও গুলির ঘটনায় সীমান্তবর্তী বাসিন্দাদের মধ্যে তীব্র উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা দেখা দিয়েছে।
বিজিবি ও স্থানীয় সীমান্ত সূত্র জানায়, শ্রীরামপুর ইউনিয়নের বিপরীতে ভারতের কোচবিহারের মেখলিগঞ্জ থানার পকেটপাড়া গ্রাম অবস্থিত। সোমবার ভোরে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের প্রধান পিলার ৮৫৪-এর উপপিলার ৩-এর কাছে শূন্যরেখায় ভারতের ১৫৬ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের রতনপুর ক্যাম্পের টহল দল তিন থেকে চারটি ছররা গুলি ছোড়ে। ভোরের নিস্তব্ধতায় গুলির শব্দে সীমান্তবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
এ ঘটনায় বাংলাদেশি গরু পারাপারকারী তিনজন আহত হয়েছেন বলে শোনা গেলেও বিজিবি এ কথা অস্বীকার করেছে। তবে আহতরা গোপনে রংপুরের বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন বলে একটি সূত্র জানিয়েছে। সীমান্তে আহতরা বরাবরই অতি গোপনে চিকিৎসা নেওয়ায় তাৎক্ষণিকভাবে তাদের ব্যাপারে বিস্তারিত কিছু জানা সম্ভব হয়নি।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শ্রীরামপুর ইউনিয়নের এক বাসিন্দা বলেন, সকালে নামাজ পড়ে ফেরার পথে দেখি, মোটরসাইকেলে করে গুলিতে আহত ব্যক্তিদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।
এ ব্যাপারে বিজিবি রংপুর ৬১ ব্যাটালিয়নের শমসেরনগর কোম্পানির কমান্ডার সুবেদার কামাল উদ্দিন বলেন, গুলি ছোড়ার ঘটনা জানার পরপরই আমরা সীমান্তে যাই। এ ঘটনায় প্রতিবাদ জানিয়ে পতাকা বৈঠকের আহ্বান জানানো হয়েছিল। বিএসএফ পরবর্তীতে বৈঠকের সময় জানাবে বলে জানিয়েছে।
