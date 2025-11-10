সাবেক মেয়র আইভীকে দুই মামলায় শ্যোন অ্যারেস্ট

সাবেক মেয়র আইভীকে দুই মামলায় শ্যোন অ্যারেস্ট
নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের (নাসিক) সাবেক মেয়র ডা. সেলিনা হায়াৎ আইভীকে আরও দুটি মামলায় ‘শ্যোন অ্যারেস্ট’ দেখানো হয়েছে। এর মধ্যে একটি হত্যা মামলা, অপরটি পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় করা মামলা।
সোমবার (১০ নভেম্বর) সন্ধ্যায় নারায়ণগঞ্জ জেলা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ ও অপারেশন) তারেক আল মেহেদী এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি বলেন, ফতুল্লা থানার একটি হত্যা মামলা এবং পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় করা মামলায় তাকে শ্যোন আরেস্ট দেখানো হয়েছে।
এর আগে গত ৯ নভেম্বর নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের (নাসিক) সাবেক মেয়র ডা. সেলিনা হায়াৎ আইভীকে ৫টি মামলায় জামিন দিয়েছিলেন হাইকোর্ট। তার আইনজীবী অ্যাডভোকেট আওলাদ হোসেন বলেছিলেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে পোশাক শ্রমিক মিনারুল হত্যা মামলাসহ ৫টি মামলায় তার জামিন দিয়েছেন হাইকোর্ট।
তার আগে চলতি বছরের ৯ মে ভোরে নারায়ণগঞ্জ শহরের দেওভোগের নিজ বাসা থেকে গ্রেফতার করা হয় আইভীকে। সেই সঙ্গে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনের ঘটনায় দায়ের হওয়া চারটি হত্যা ও দুটি হত্যাচেষ্টা মামলাসহ মোট ছয় মামলায় তাকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছিল।
প্রসঙ্গত, ২০০৩-২০১১ সাল পর্যন্ত নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার মেয়র ছিলেন সেলিনা হায়াৎ আইভী। পরে নবগঠিত নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের তিনটি নির্বাচনে টানা জয়ী হন তিনি। গত বছরের ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের চারটি হত্যা মামলাসহ মোট ছয়টি মামলায় গ্রেফতার হন আইভী।
মোবাশ্বির শ্রাবণ/কেএইচকে/জেআইএম