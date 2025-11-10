বাংলাদেশকে নষ্ট করেছেন শেখ হাসিনা: খৈয়ম
বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও রাজবাড়ী-১ আসনে মনোনীত প্রার্থী আলী নেওয়াজ মাহমুদ খৈয়ম বলেছেন, বাংলাদেশের সব কিছু নষ্ট করেছেন শেখ হাসিনা। তিনি বিচার বিভাগ, শাসন বিভাগ, পার্লামেন্ট, নির্বাচন ব্যবস্থাসহ সব কিছু ধ্বংস করেছেন।
সোমবার (১০ নভেম্বর) বিকেলে রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ মোড় টেক্সটাইল মিল মাঠে শহীদ ওহাবপুর ইউনিয়ন বিএনপি ও অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।
খৈয়ম বলেন, ‘আওয়ামী লীগ গণতন্ত্রের নামে জবরদখল করেছে ১৭ বছর। মানুষ ভোট দিতে পারেনি, অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কথা বলতে পারেনি। মসজিদের ইমাম, ছাত্র, সাধারণ জনগণ তাদের ঘরে থাকতে পারেনি। ঝোড়-জঙ্গলে কেটেছে ১৭ বছর। এখন দেশে যেমন নতুন সূর্যের উদয় হয়েছে, তেমনি নতুন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। সেটা আমাদের কাজে লাগাতে হবে। আমাদের নেতা তারেক রহমান যে ৩১ দফা দিয়েছেন, সেটা দেশকে সংস্কার করার কর্মসূচি। আমরা সবাই মিলে সেই ৩১ দফা বাস্তবায়ন করবো।’
তিনি আরও বলেন, ‘এই অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য পদ্মা সেতুর পাশাপাশি পদ্মা ব্যারেজ নির্মাণ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাসহ বন্ধ হয়ে যাওয়া টেক্সটাইল মিল পুনরায় চালু করা হবে।’
সভায় শহীদ ওহাবপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি একেএম শফিউদ্দিন আহম্মেদ কাশেমের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক নঈম আনসারী, সাবেক সদস্য সচিব অধ্যক্ষ মঞ্জুরুল আলম দুলাল, যুগ্ম আহ্বায়ক গাজী আহসান হাবিব, সাবেক যুগ্ম সম্পাদক কে এ সবুর শাহীন, জেলা বিএনপি নেতা অর্ণব নেওয়াজ মাহমুদ ঋষিত প্রমুখ।
সভা সঞ্চালনা করেন শহীদ ওহাবপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো. ওয়াহিদুজ্জামান মণ্ডল।
রুবেলুর রহমান/এসআর/এমএস