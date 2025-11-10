  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ০৮:২৫ পিএম, ১০ নভেম্বর ২০২৫
গৃহবধূ হত্যার দায়ে স্বামী-ননদের যাবজ্জীবন

সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জে জিয়াছমিন খাতুন নামে এক গৃহবধূকে হত্যার দায়ে তার স্বামী ও ননদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। সেই সঙ্গে প্রত্যেককে ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড ও অনাদায়ে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

সোমবার (১০ নভেম্বর) দুপুরে সিরাজগঞ্জ জেলা ও দায়রা জজ ইকবাল হোসেন এ আদেশ দেন। দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন- একই রায়গঞ্জ উপজেলার ধানগড়া গ্রামের শুকুর আলী প্রামাণিকের ছেলে দোলন হোসেন প্রামাণিক ও তার মেয়ে সুজনী খাতুন।

আদালতের সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) রফিক সরকার এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, এ মামলায় আবুল কালাম, আব্দুল হালিম, আস্তাহার আলী ও রমেছা বেগম নামের আরও চার আসামিকে বেকসুর খালাস দিয়েছে আদালত।

মামলার নথি সূত্রে জানা যায়, ২০১০ সালে রায়গঞ্জ উপজেলার ধানগড়া গ্রামের শুকুর আলী প্রামাণিকের ছেলে দোলন হোসেন প্রামাণিকের সঙ্গে একই গ্রামের জিয়াছমিন খাতুনের বিয়ে হয়। পরে তাদের সংসারে একটি ছেলে ও মেয়ে সন্তান জন্ম নেয়। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে দোলন তার স্ত্রীকে নির্যাতন করতেন। এ নিয়ে স্থানীয় মুরুব্বিরা একাধিকবার সালিশী বৈঠকও করেন। এই পারিবারিক বিরোধের জেরে ২০১৯ সালের ১৩ জুন জিয়াছমিন খাতুনকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করে স্বামী ও তার পরিবারের সদস্যরা।

পরে এ ঘটনায় নিহতের পিতা ইউসুফ আলী প্রামাণিক বাদী হয়ে ৭ জনের নাম উল্লেখ করে রায়গঞ্জ থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। এ মামলার তদন্ত শেষে ২০১৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর ৬ জনকে অভিযুক্ত করে আদালতে প্রতিবেদন দাখিল করে পুলিশ। এরপর দীর্ঘ শুনানি ও সাক্ষ্যপ্রমাণ শেষে আজ আদালত এ আদেশ দেন।

