নেত্রকোনায় সাংবাদিককে কুপিয়ে জখম

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি নেত্রকোনা
প্রকাশিত: ১০:১৫ পিএম, ১০ নভেম্বর ২০২৫
হামলায় আহত সাংবাদিক

নেত্রকোনার দুর্গাপুরে এক সাংবাদিককে এলোপাথাড়ি কুপিয়ে জখম করেছে দুর্বৃত্তরা। এসময় ওই সাংবাদিকের সঙ্গে থাকা তার এক সহকর্মী বাধা দিতে গেলে তাকেও দেশীয় অস্ত্র দিয়ে ধাওয়া করা হয়।

সোমবার (১০ নভেম্বর) দুপুরে সোমেশ্বরী নদীর তেরিবাজার ঘাট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আহত সাংবাদিককে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

পরিবারের অভিযোগ, সংবাদ প্রকাশের জেরে তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে এ হামলা চালানো হয়েছে।

ভুক্তভোগী সাংবাদিকের নাম লুৎফুজ্জামান আলিফ ফকির। তিনি রূপসী বাংলা নামের একটি টেলিভিশনের নেত্রকোনা প্রতিনিধি হিসেবে কর্মরত। পাশাপাশি ‌‘ডিটেকটিভ আর্টিকেল’ নামের একটি ফেসবুক পেজ পরিচালনা করেন।

কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দুপুর ১টার দিকে লুৎফুজ্জামান আলিফ ফকির দুর্গাপুরের সোমেশ্বরী নদীর শিবগঞ্জ ঘাট ফেরি দিয়ে পার হতে যান। এসময় তার সঙ্গে ছিলেন দুর্গাপুর উপজেলা প্রতিনিধি শাহজাহান শেখ। তারা একটি ভাড়া মোটরসাইকেলে করে নদীর তেরিবাজার ঘাটে নামেন। এসময় চারজন চাপাতি হাতে নিয়ে লুৎফুজ্জামানকে লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি কোপাতে থাকেন। পরে আশপাশের লোকজন ছুটে এলে দুর্বৃত্তরা দৌড়ে পালিয়ে যায়।

স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে দুর্গাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে উন্নত চিকিৎসার জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান।

লুৎফুজ্জামান ফকিরের সহকর্মী শাহজাহান শেখ বলেন, ‘দুর্বৃত্তরা চাপাতি হাতে নিয়ে লুৎফুজ্জামানকে এলোপাথাড়ি কোপাতে থাকে। এতে তার বাম হাতের আঙুল, ডান হাতের রগ কেটে যাওয়াসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে গুরুতর জখম হয়। ময়মনসিংহ মেডিকেল থেকে এখন ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।’

এ বিষয়ে দুর্গাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহমুদুল হাসান বলেন, ঘটনাটি শোনার পরেই হাসপাতালে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে।

