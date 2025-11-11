চট্টগ্রামে হাসপাতাল থেকে যুবককে তুলে নেওয়ার ঘটনায় গ্রেফতার ৩

চট্টগ্রামে হাসপাতাল থেকে যুবককে তুলে নেওয়ার ঘটনায় গ্রেফতার ৩
চট্টগ্রাম নগরীর একটি বেসরকারি হাসপাতাল থেকে প্রকাশ্যে এক যুবককে তুলে নেওয়ার ঘটনায় জড়িত তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সোমবার (১০ নভেম্বর) দুপুরে পাঁচলাইশ মডেল থানার কাতালগঞ্জ এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলেন আশরাফুল আমিন (২৯), মো. তারিক আসিফ (২৭) ও শাহাদাত হোসেন শান্ত (২০)। পাঁচলাইশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সোলাইমান গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
ওসি মোহাম্মদ সোলাইমান জানান, ফয়সাল মাহমুদ নামের এক ব্যক্তি চট্টগ্রাম শহরে হেলথ কেয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস নামের ওষুধ কোম্পানিতে মার্কেটিং সেলস অফিসার হিসেবে কর্মরত। গত রোববার (৯ নভেম্বর) সন্ধ্যার দিকে তিনি চট্টগ্রাম নগরীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে ডাক্তার ভিজিটে যান। হাসপাতালের চতুর্থ তলায় অবস্থানকালে মোহাম্মদ আবুল সাজ্জাদ আদর, আশরাফুল আমিন, মো. তারিক আসিফ, শাহাদাত হোসেন শান্ত ও আমিমুল এহসান ফাহিমসহ আরও ৪-৫ জন বিভিন্ন মিথ্যা অপবাদ দিয়ে ফয়সালকে এলোপাতাড়ি কিল-ঘুষি, চড়-থাপ্পড় ও লাথি মারে।
ওসি বলেন, একপর্যায়ে ভুক্তভোগী ফয়সালকে টেনেহিঁচড়ে হাসপাতাল থেকে বের করে গাড়িতে করে নিয়ে চট্টগ্রামের রাউজান উপজেলার গহিরা এলাকার পরিত্যক্ত একটি ভবনে আটক করে রাখা হয়। সেখানেও শারীরিকভাবে নির্যাতন চালানো হয়। আসামিরা ২০ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে। ভয়ভীতি দেখিয়ে এটিএম কার্ড ব্যবহার করে বিভিন্ন ব্যাংক থেকে ৬০ হাজার টাকা তুলে নেওয়া হয়।
ওসি মোহাম্মদ সোলাইমান জানান, একপর্যায়ে ভুক্তভোগীকে চকবাজার প্যারেড মাঠে এনে ছেড়ে দেয় অভিযুক্তরা। পরে এ ঘটনায় ভুক্তভোগীর বাবা জসিম উদ্দিন বাদী হয়ে পাঁচলাইশ থানায় মামলা করেন। মামলার পর পাঁচলাইশ থানার কাতালগঞ্জ এলাকায় অভিযান চালিয়ে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
এমআরএএইচ/এমএমকে