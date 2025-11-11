কুমিল্লায় সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান বিল্লাল আটক

কুমিল্লায় সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান বিল্লাল আটক
কুমিল্লার বুড়িচংয়ের সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান মো. বিল্লাল হোসেনকে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ। সোমবার (১০ অক্টোবর) রাত ১০টার দিকে কুমিল্লা নগরীর রানীর দিঘীর এলাকায় তার বাসা থেকে আটক করা হয়।
কুমিল্লা জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
আটক বিল্লাল হোসেন বুড়িচং উপজেলার ষোলনল ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান। তিনি উপজেলা যুবলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন।
বিল্লাল হোসেনের ভগ্নিপতি মফিজুল ইসলাম বলেন, তিনি ২০১১ সালে থেকে ২০১৬ পর্যন্ত সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে ষোলনল ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকলেও তাকে দলীয় কর্মকাণ্ড থেকে দূরে রেখে কোণঠাসা করা হয়েছে।
তিনি বলেন, এলাকায় তার ব্যাপক জনপ্রিয়তা থাকার পরও পরে তাকে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন করতে দেওয়া হয়নি। তার বিরুদ্ধে থানায় মামলা হয়নি। হঠাৎ রাত ১০টার দিকে ডিবি পুলিশের একটি দল তার বাসায় এসে তাকে তুলে নিয়ে যায়। মামলা ছাড়া তাকে কেন নিয়ে যাওয়া হচ্ছে জানতে চাইলে তারা আমাদের কিছুই জানাননি। আমরা চাই তাকে যেন সম্মানের সঙ্গে মুক্তি দেওয়া হয়।
এ বিষয়ে কুমিল্লা জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ বলেন, সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে তাকে ডিবি কার্যালয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। বিস্তারিত পরে জানানো হবে।
