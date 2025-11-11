ঝিনাইদহে সড়ক দুর্ঘটনায় দুই মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

ঝিনাইদহে সড়ক দুর্ঘটনায় দুই মোটরসাইকেল আরোহী নিহত
ঝিনাইদহের শৈলকূপা ও কালীগঞ্জে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় দুই মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। সোমবার (১০ নভেম্বর) দুপুরে ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া মহাসড়কের ভাটই বাজার সংলগ্ন আসননগর এলাকায় বাসচাপায় মিরাজ হোসেন (২২) নামে এক মোটরসাইকেল চালক নিহত হন। এছাড়া রাত সাড়ে ৮টার দিকে কালীগঞ্জ-কোটচাঁদপুর সড়কের পাতিবিলা বটতলা এলাকায় ট্রাক চাপায় রফিক রেজা (৩৮) নামে অপর এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন।
সোমবার দুপুরে ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া মহাসড়কের ভাটই বাজার সংলগ্ন আসাননগর ও রাত সাড়ে ৮টার দিকে কালীগঞ্জ-কোটচাঁদপুর সড়কের পাতিবিলা বটতলা এলাকায় পৃথক
এ দুর্ঘটনা ঘটে।
ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া মহাসড়কে নিহত মিরাজ হোসেন হরিণাকুণ্ডু উপজেলার বাসুদেবপুর গ্রামের মনিরুল ইসলামের ছেলে। তিনি একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে মার্কেটিং অফিসার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এছাড়া কালীগঞ্জে ট্রাকচাপায় নিহত রফিক রেজা ঝিনাইদহের শৈলকূপা উপজেলার হাবিবপুর গ্রামের নবী নেওয়াজের ছেলে। তিনি মহেশপুর ভূমি অফিসে কর্মরত ছিলেন বলে জানা গেছে।
পুলিশ জানায়, শৈলকূপায় কাজ শেষে দুপুরে মোটরসাইকেলে ঝিনাইদহে ফিরছিলেন মিরাজ হোসেন। পথিমধ্যে কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ মহাসড়কের আসাননগর এলাকায় পৌঁছালে পেছন দিক থেকে একটি যাত্রীবাহী বাস মোটরসাইকেলকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই মিরাজ হোসেন নিহত হন।
পরে দুর্ঘটনার খবর পেয়ে শৈলকূপা ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠায়।
শৈলকূপা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাসুম খান জানান, ঘাতক বাসটি স্থানীয়রা জব্দ করেছে। তবে চালক পালিয়ে গেছে। এ ঘটনায় আইনি প্রক্রিয়া চলমান।
অপরদিকে জেলার কালীগঞ্জ-কোটচাঁদপুর সড়কে রাত সাড়ে ৮টার দিকে ট্রাক চাপায় রফিক রেজা (৩৮) নামে অপর এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। কালীগঞ্জ-কোটচাঁদপুর সড়কের পাতিবিলা বটতলা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন নুরুজ্জামান নামে একজন গুরুতর আহত হয়েছেন।
পুলিশ জানায়, রাত সাড়ে ৮টার দিকে মোটরসাইকেলযোগে মহেশপুর থেকে কালীগঞ্জ শহরের দিকে ফিরছিলেন রফিক রেজা ও তার সহকর্মী নুরুজ্জামান। পথিমধ্যে পাতিবিলা বটতলা নামক স্থানে পৌঁছালে রাস্তার ওপর রাখা বালুর স্তূপে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ওপর পড়ে যায় মোটরসাইকেলটি। এসময় পেছন দিক থেকে আসা একটি ট্রাক তাদের চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই রফিক রেজা নামে ওই যুবক নিহত হন। এসময় স্থানীয়রা এসে গুরুতর আহত অবস্থায় মোটরসাইকেল চালক নুরুজ্জামানকে উদ্ধার করে কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। পরে তার অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাকে যশোরে জেনারেল হাসপাতালে রেফার করা হয়।
কালীগঞ্জ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মোফাজ্জেল হোসেন বলেন, ঘাতক ট্রাকটি আটক করা গেলেও চালক পালিয়ে গেছে। মরদেহ ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় তদন্তসাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
শাহজাহান নবীন/এমএন/জেআইএম